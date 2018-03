Saudade do Carnaval: ÀttøøxxÁ faz a festa no estacionamento do Shopping da Bahia

Show integrou a programação da quarta edição da festa OXE071

ÀttøøxxÁ levou o sucesso da Popa da Bunda para a festa, neste domingo (4), no estacionamento do Shopping da Bahia

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Principal sucesso do Carnaval deste ano, a 'Popa da Bunda' continua fazendo a festa de quem já está com saudade da folia. Neste domingo (4), a banda ÀttøøxxÁ levou seu principal hit, vencedor do prêmio de música do Carnaval, à quarta edição da Festa OXE071, realizada no estacionamento do Shopping da Bahia.

O evento contou ainda com a participação de Pedro Pondé, Di Mare, DJ Raiz e TelefunkSoul. No embalo de 'Elas Gostam', o coletivo ÀttøøxxÁ tem animado as ressacas de Carnaval em Salvador e também em outros estados, segundo conta o músico Rafa Dias.

"No Carnaval, já tocamos em Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro. Agora estamos voltando para o Rio e vamos tocar em Belo Horizonte na próxima semana. Isso tudo é reflexo do que estávamos fazendo, que teve um 'boom' nesse verão", conta. No set list deste domingo, a banda trouxe, além de seu principal sucesso, outras canções que já estão na boca dos fãs, como 'Rebola a Raba' e 'Tá Batenu'.

"O show daqui é o que criamos para o verão, que começou lá no Pelourinho com a festa Tá Batenu. Tem um proposta mais de um pop global, um show que soa mais como um espetáculo", diz Rafa. "Depois desse sucesso no verão, a galera foi ouvir nossos dois discos, e já estão dando uma resposta muito boa, as pessoas estão curtindo", complementa.

A banda deve lançar seu terceiro álbum, intitulado Luv Box' ainda neste primeiro semestre. "Ele é mais pop, mais baseado nas canções. Estamos sempre trabalhando com algo novo, é sempre nossa busca", afirma.

Festa OXE071 reuniu ÀttøøxxÁ, Pedro Pondé, Di Mare, DJ Raiz e TelefunkSoul (Foto: Marina Silva/CORREIO)