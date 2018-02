Saulo arrasta foliões fiéis na 'pipoca doce'

O folião é pipoca, mas o abadá é muito bem-vindo. O cantor distribuiu mil blusas em troca de um item de material escolar ou um quilo de alimento não perecível

Quando Saulo levantou a moral do folião pipoca no Carnaval de Salvador, os sem abadá ainda não eram uma febre. Tempo ao tempo, aperto a aperto, a pipoca retornou como protagonista. E Saulo manteve sua postura, ao trazer, ontem, sua Pipoca Doce ao circuito Dodô, na Barra. O tema foi Me Vejo na Pipoca.

A legião que o segue é doce por vários motivos. “Saulo leva poesia ao Carnaval e, por isso, é tudo doce”, opina a assistente social e fã de carteirinha Maíra Miranda, 33 anos. Ela e outros 19 amigos acompanham a pipoca desde 2013, quando o cantor se despediu da Banda Eva, no Campo Grande.

E a pipoca também é doce porque é “gostosa”, diz Thais Mello, 29. A médica também acompanha Saulo desde o início e tentou integrar sua mãe, a dentista Evangeline, 62, à tradição. A caloura concorda com a filha: “É doce de tão gostosa.”

Grupos fizeram blusas customizadas para curtir o Carnaval do cantor (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Pode ser ainda que seja doce, porque traz tranquilidade. Para o operador Joel Nascimento, 26, faz sentido. “É a pipoca da paz, da alegria. Por isso é tão doce”, arrisca. A administradora Rosana Harfush, 50, resume: “Tem gosto de brincadeira, de infância”.

Em cima do trio, Saulo cumprimentou todas as pipocas. No início do percurso, o músico, vestido de branco, entoou alguns dos seus clássicos, como Raiz de Todo Bem, Agradecer e Vú. Próximo a Ondina, cantou Clareiamô, música lançada no dia 1º de fevereiro, em parceria com a dupla Anavitória, do Tocantins.

Solidário

Detalhe: o folião é pipoca, mas o abadá é muito bem-vindo. O grupo de Maíra, por exemplo, estampava no peito blusas iguais em homenagem ao cantor, que também distribuiu mil blusas na última quinta-feira (8), no Campo Grande, em troca de um item de material escolar ou um quilo de alimento não perecível.

Acompanhado de seis amigos, o estudante de Educação Física João Filipe decidiu criar mortalhas brancas, com a estampa “Baiuno”, nome do último álbum de Saulo, de 2015. A estudante de Direito Thamires Santos, 19, vestida com uma das blusas criadas para a pipoca do cantor, explica a pipoca com abadá: “É importante para a gente se organizar, para que os fãs mostrem que estão marcando presença”, justifica. Saulo ainda é da pipoca amanhã, às 13h, e na terça-feira, às 14h, no Campo Grande.

*Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro