Única edição do Canto da Rua acontece domingo (28), a partir das 17h

Convidado de diversos ensaios, o cantor Saulo promove mais uma edição de seu projeto de Verão neste domingo (28). Este ano, o Canto da Rua celebra a música afro-baiana contemporânea, levando ao palco montado no Jardim dos Namorados, nomes importantes da cena local, como Lazzo Matumbi, Larissa Luz, Opanijé, Coletivo Rumpilezzinho e Doudou Rose. O espetáculo gratuito tem direção do maestro Letieres Leite e início marcado para as 17h.