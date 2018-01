SC tem mortos, desaparecidos e problemas no trânsito em dia de fortes chuvas

Duas pessoas morreram e duas estão desaparecidas no estado; 21 municípios registraram danos

Santa Catarina registrou mortes, desaparecimentos, desalojados, desabrigados, alagamentos, deslizamentos e trânsito problemático nesta quinta-feira (11) por causa das fortes chuvas. De acordo com a Defesa Civil estadual, foram dois mortos e dois estão desaparecidos. No estado, 21 municípios registraram danos, conforme o órgão.

As 21 cidades que tiveram algum prejuízo são:

Lauro Müller, no Sul

Imbituba, no Sul

Florianópolis

Braço do Norte, no Sul

São José, na Grande Florianópolis

São João Batista, na Grande Florianópolis

Biguaçu, na Grande Florianópolis

São Francisco do Sul, no Norte

Penha, no Litoral Norte

Itapema, no Litoral Norte

Balneário Camboriú, no Litoral Norte

Itajaí

Bombinhas, no Litoral Norte

Navegantes, no Litoral Norte

Taió, no Vale do Itajaí

Camboriú, no Litoral Norte

Porto Belo, no Litoral Norte

Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis

Tijucas, na Grande Florianópolis

Palhoça, na Grande Florianópolis

Canoinhas, no Norte

Os dois mortos são um menina de 8 anos em São João Batista, na Grande Florianópolis, que brincava em uma garagem quando uma árvore caiu e derrubou a estrutura, e um homem de 59 na capital, que sofreu um infarto, caiu e bateu a cabeça enquanto tentava ajudar vizinhos a limpar um bueiro entupido.

Decretaram situação de emergência por causa das chuvas os municípios de Florianópolis, Porto Belo e Itapema.

Duas pessoas estão desaparecidas: um haitiano de 34 anos que caiu em um bueiro em Balneário Camboriú e um homem no Morro do Quilombo em Florianópolis.

Segundo o boletim da Secretaria de Estado da Defesa Civil divulgado perto das 21h, 485 pessoas estão desalojadas e cinco desabrigadas. Foram afetadas pelas chuvas 3.751 pessoas e 937 casas.

Já a prefeitura de Florianópolis afirma que 1.230 pessoas estão desalojadas na capital, ficando na casa de amigos e parentes. Outras 150 estão em três abrigos do município, localizados nos bairros Saco Grande, Rio Tavares e Centro. A que mais recebeu desabrigados até agora foi a unidade do Rio Tavares. A informação é do G1.

Abrigo em Balneário Camboriú

A Prefeitura de Balneário Camboriú abriu um abrigo na noite desta quinta um abrigo no Ginásio da Barra. O pedido veio de moradores da localidade de Vila Fortaleza, no Bairro São Judas, que estão em área de risco. Conforme o município, um ônibus da Secretaria de Educação foi encaminhado para auxiliar no transporte dessas pessoas. Por volta da 0h havia 25 moradores no local.

Trânsito em Florianópolis

Segundo o boletim mais recente da Polícia Militar Rodoviária, divulgado perto das 20h, esta é a situação das rodovias em Florianópolis:

Rodovia SC-405, no km 2,700: pista totalmente alagada, com a água começando a baixar. Ônibus e caminhões já estão passando, assim como alguns veículos leves;

Rodovia SC-401, no km 16,000, próximo à ACM (Associação Catarinense de Medicina): erosão severa na pista e duas faixas liberadas no sentido Centro-bairro;

Rodovia SC-404, em frente à Alameda Casa Rosa: erosão na pista, sentido lagoa;

Rodovia SC-404: Morro da lagoa com diversos pontos com vegetação no acostamento;- - Rodovia SC-406, km 19,300, na Praia Mole, próximo ao restaurante Ponta das Caranhas: queda de barreira, com trânsito em meia pista.

Ajuda

O governo do estado informou nesta quinta que vai liberar R$ 3 milhões para a Prefeitura de Florianópolis providenciar reparos emergenciais dos estragos causados pela chuva. A decisão foi anunciada após reunião entre o governador Raimundo Colombo (PSD) e o prefeito Gean Loureiro (PMDB). Segundo Loureiro, o dinheiro será usado principalmente para recuperação viária e controle das encostas, para evitar novos deslizamentos.

Transporte público em Florianópolis

A queda de uma ponte que “dividiu” em dois o bairro Ratones, em Florianópolis, nesta quinta-feira (11), mudou os horários do transporte público naquela região de forma emergencial, segundo a prefeitura.

A linha de ônibus também foi dividida: uma atende a entrada do bairro até a escola Mancio Costa e, a outra, da Vargem Pequena até a servidão Lino Pedro Machado. Os ônibus vão até esses pontos e retornam pelo mesmo caminho.

O transporte feito por embarcações no Leste da Ilha de Florianópolis não vai funcionar nesta sexta-feira (12) e só será retomado quando as condições climáticas estiverem favoráveis, informou a prefeitura.

O serviço entre a Lagoa da Conceição, Costa da Lagoa e Barra da Lagoa não funcionou nesta quinta (11) por causa do volume de chuva. Os trapiches estão submersos e a navegação foi colocada em risco por causa do acumulado de lixo, madeiras e troncos de árvores na água.