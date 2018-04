Scheila Carvalho quer indenização de ex-amante de Tony Salles

Ex-dançarina entrou com um processo contra a empresária

Ainda rende a história da traição de Tony Salles. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal 'O Dia', Scheila Carvalho entrou com um processo contra a ex-amante do cantor, Kamyla Simioni, por danos morais e pede uma indenização de R$ 10 mil.

Na época que participava do reality 'A Fazenda', Scheila enfrentava um escândalo fora do programa sem saber. Na ocasião, a empresária divulgou uma foto em que aparecia aos beijos com Tony em Belo Horizonte. Ao deixar a atração, a ex-morena do Tchan foi informada de tudo o que aconteceu enquanto esteve confinada.

(Foto: Reprodução)