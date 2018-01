Schumacher já gastou R$ 110 milhões só com tratamentos médicos

Piloto ficou em estado vegetativo após sofrer grave acidente no dia 29 de dezembro de 2013

Quatro anos após sofrer um grave acidente de esqui, o piloto Michael Schumacher já gastou pelo menos 28 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões) em tratamentos, segundo informações do jornal espanhol “AS”. Com estado de saúde mantido em segredo pela família, o alemão vive em estado vegetativo.

Durante a vitoriosa carreira, o heptacampeão mundial construiu um patrimônio avaliado em 840 milhões de euros (cerca de R$ 3,3 bilhões).

Ainda segundo a publicação, a família do alemão tem gastos regulares que giram em torno de 140 mil euros por mês (o equivalente a R$ 550,2 mil), com toda a equipe de médicos, enfermeiros e cuidadores, além do material para que o tratamento seja feito em casa.

Quinto atleta da história que mais ganhou dinheiro na carreira, atrás de Michael Jordan, Tiger Woods, Arnold Palmer e Jack Nicklaus, Schumacher sofreu ferimentos graves na cabeça em um acidente de esqui na França em 2013 e precisou passar por cirurgias. Com sequelas, ele vive em uma cama e, segundo as últimas informações obtidas, se comunicava com o piscar dos olhos.

Nesta quarta-feira (3), Schumi completa 49 anos. Nenhuma imagem dele foi divulgada desde o dia do acidente e a família é bastante reservada com o caso. Hoje, eles vivem em uma casa na Suíça.