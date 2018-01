Seal faz postagem insinuando que Oprah sabia dos assédios de Harvey Weinstein

Oprah fez o discurso feminista mais elogiado do Globo de Ouro; cantor afirmou que ela foi avisada e não fez nada

O cantor e compositor britânico Seal, voz dos singles Crazy e Kiss From a Rose, causou polêmica, nesta quarta-feira (10), ao publicar uma montagem em seu Instagram na qual insinua que a apresentadora Oprah Winfrey sabia do comportamento abusivo do produtor cinematográfico Harvey Weinstein durante todos esses anos. Diversas acusações de assédio sexual recaíram sobre Harvey em 2017, que foi demitido da própria empresa que fundou (a Weinstein Company), além de ser proibido de filmar novas obras.



Entre os nomes das artistas que denunciaram o comportamento do produtor, estão atrizes como Ashley Judd, Jessica Barth, Katherine Kendall, Rose McGowan, Florence Darel, Judith Godreche, Emma de Caunes, Alice Evans e Lysette Anthony, e outras que acabaram desistindo da profissão, como Dawn Denning e Tomi-Ann Roberts. Megaestrelas como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Cara Delevingne e Lea Seydoux também vieram a público com histórias similares.

No Instagram, Seal postou uma imagem montada em duas partes. Na primeira, com uma foto da atriz beijando o rosto de Harvey, vinha a frase: "Quando você tem feito parte do problema há décadas(...)". Após, na segunda parte, aparece a apresentadora como símbolo de suporte para outras mulheres, com a frase: "(...) mas, de repente, todos pensam que você é a solução". Na legenda, ele ainda escreveu: "Ah, eu esqueci, é verdade… você ouviu todos os boatos, mas você 'não fazia ideia' de que ele estava abusando de jovens e promissoras atrizes que não sabiam no que estavam se metendo. Me desculpem". Confira:



Produtor cinematográfico Harvey Weinstein foi acursado de assédio por atrizes com Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Cara Delevingne

Segundo a revista Variety , quando as acusações de abuso e assédio sexual contra Weinstein vieram à tona, a jornalista se manifestou em seu Facebook, declarando indignação com os comportamentos de Weinstein: "Eu tenho processado as histórias sobre o comportamento horrível de Harvey Weinstein e não consegui encontrar palavras para articular a magnitude da situação".

Até o momento, Oprah não se manifestou sobre a publicação de Seal. No último domingo (7), Oprah fez o discurso mais elogiado do Globo de Ouro de 2018 nas redes sociais. Nele, ela abordou sobre o "fim do tempo" do machismo, em apoio ao movimento Time’s Up, que luta contra os assédios em Hollywood e dá suporte às mulheres que já foram vítima de qualquer tipo de abuso. "Por muito tempo, as mulheres não foram ouvidas. Mas esse tempo acabou", disse a apresentadora na cerimônia. O discurso fez, por exemplo, internautas pedirem a candidatura da apresentadora para presidência dos EUA em 2020. Assista ao momento: