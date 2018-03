Sebrae lança portal para dar dicas a empresários e microempreendedores

Especialistas e representantes de bancos dão orientações; veja como funciona

Foto: Divulgação/Sebrae-BA

As dúvidas aparecem, é comum. Todo mundo que está começando um novo negócio, ou até mesmo aqueles que já estão a muito tempo no mercado, precisam de uma orientação.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) já auxiliava os empresários a gerenciar melhor os recursos dos negócios, de forma presencial. E o apoio continua, só que, a partir de agora, também pela internet, através do site Portal Quinta do Crédito, que foi lançado na manhã desta quinta-feira (15), na Casa do Comércio, em Salvador.

A navegação é simples e qualquer empresário pode acessar. Por lá, o empreendedor terá acesso a quatro tipos de contéudo, necessários para a gerência do negócio e captação de recursos: acesso a crédito e serviços financeiros, reestruturação financeira, meios eletrônicos de pagamento e fontes alternativas de recursos. A atualização do site é semanal, e toda semana terá novos conteúdos para cada tema.

No acesso ao crédito, por exemplo, de acordo com Diógenes Silva, técnico do Sebrae-BA, é possível saber quais são as melhores formas e linhas de crédito para empresa. Inclusive, explica o técnico, essa acaba sendo a maior dúvida dos empresários.

"Muitas vezes, o empresário tenta obter o crédito, não consegue e fica sem entender o motivo de não ter obtido. Às vezes ele até pensa que é por uma outra razão, mas é um detalhe simples, como por exemplo, uma pequena dívida", explicou.

No portal, texto, entrevistas, artigos e vídeos curtos com a explicação de especialistas do Sebrae e representantes de bancos podem ajudar a solucionar essas dúvidas. No tema Meios Eletrônicos de Pagamento, especialistas respondem como utilizar as máquinas de cartão de crédito e quais são aquelas que oferecem menores taxas de juros.

E se a empresa entrar em dívidas, o empresário terá a oportunidade de saber a melhor forma de como sair delas e reestruturar o negócio, com dicas de reestruturação financeiras. Também vai ser possível fazer downloads das cartilhas de educação financeira e educação financeira pessoal.

"Tivemos cuidado de montar uma trilha de atendimento junto com os parceiros. Conseguimos juntar as instituições para produzir conteúdos que já fazíamos nas palestras. O conteúdo poderá ajudar os empresários não só a conseguir crédito, mas, também, renegociar melhor suas dívidas e a usar melhor as máquinas de crédito", explica Franklin Santos, diretor técnico do Sebrae-BA.

Com o portal, os encontros promovidos pelo Sebrae com os bancos e os empresários, geralmente duas vezes por mês de forma presencial, agora passam a acontecer com menos frequência, uma vez no mês. A expectativa do serviço é que, por ano, 20 mil empresários possam ter acesso aos conteúdos do site.

O superintendente do Sebrae-BA, Jorge Khoury, durante lançamento de plataforma (Foto: Divulgação)

"O portal é um dos instrumentos mais importantes que as micros e pequenas empresas precisam para dar continuidade ao seu negócio. Então, na verdade, vamos continuar trabalhando com a Quinta do Crédito de forma presencial. A diferença é que, agora, estamos trabalhando também de forma digital e atingindo todo o estado", afirma Jorge Khoury, diretor superintendente do Sebrae-BA.

Camila Andrade e Flávia Silveira são sócias há 11 anos de uma empresa de turismo. No início foi difícil para elas. Existiam muitas dúvidas de como tocar o próprio negócio. Agora, com um novo projeto – uma empresa especializada em festas de crianças – as dúvidas ainda continuam, até porque se trata de outro setor, outro público.

"É importante ter essa ajuda, sobretudo para quem está começando. É interessante a ideia de saber que podemos, de forma virtual, ter orientação de especialista", concluiu Camila.