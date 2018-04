Secretaria oferece cursos preparatórios gratuitos para Enem

Ao todo, serão ofertadas 400 vagas

As inscrições para cursos gratuitos prepatórios para o Enem da Prefeitura de Salvador começam nesta quinta-feira (19). Jovens de 15 a 29 anos que estejam se preparando para a prova podem se inscrever em cursos extensivos e intensivos. O Programa Enem Salvador é organizado pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) e oferece 400 vagas.

É possível se inscrever online e de modo presencial. Presencialmente, o interessado deve ir ao Infocentro da Juventude, na Avenida Sete, 202, Edifício Adolpho Basbaum, 4º andar, perto do Mosteiro de São Bento. A inscrição abre às 9h do dia 19 e se encerra às 16h do dia 26. O interessado deve levar a lista de documentos do edital. Pela internet, é possível se inscrever no site da secretaria. O prazo, neste caso, é de 9h do dia 19h até 23h59 do dia 26 de abril.

As aulas dos cursos começam no segundo semestre. As vagas são em instituições de ensino credenciadas. Podem participar residentes de Salvador que tenham feito 3º ano do Ensino Médio na rede pública ou bolsitas integrais de particulares, concluintes da Educação de Jovens Adultos (EJA) e integrantes de famílias cadastradas no programa Bolsa Família.

É preciso também estar inscrito no Enem 2018, levando, depois da seleção, o comprovante. Seguindo a lei, 5% das vagas ficarão com pessoas com deficiência e 30% com pessoas que se declaram negras. O cadastro reserva terá até duas vezes o número de vagas.