Secretário de Educação Básica apresenta iniciativas voltadas para alfabetização

Evento ocorre na sexta-feira (14) e é destinado a diretores, coordenadores e professores da rede pública e privada

O secretário da Educação Básica do MEC, Rossieli Soares da Silva, estará em Salvador nesta sexta-feira (16) para apresentar as iniciativas da Política Nacional de Educação durante o Correio Encontros - Mais Alfabetização. O evento acontece a partir das 14h30, no Teatro Módulo, e é destinano a diretores, coordenadores e professores de escolas públicas e privadas.

A mediação fica por conta da pedagoga e empreendedora social Cybele Amado, diretora-presidente do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa.

Lançada pelo Ministério da Educação no ano passado, o conjunto de iniciativas busca combater a estagnação dos baixos índices registrados pela Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), que mede os níveis de proficiência em leitura, escrita e matemática. O último estudo, de 2016, mostrou, por exemplo, que 54,73% dos estudantes acima dos 8 anos – faixa etária de 90% dos avaliados – permanecem em níveis insuficientes de leitura. Na Bahia, esse percentual chega a 72%.

A Política Nacional de Alfabetização envolve a formação de professores, a Base Nacional Comum Curricular, o protagonismo das redes e o Programa Nacional do Livro Didático. A nova política inclui ainda o Programa Mais Alfabetização, que beneficiará cerca de 4,6 milhões de alunos. A expectativa é que a ação alcance 200 mil turmas em todos os municípios brasileiros, entre o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental. O investimento será de R$ 523 milhões somente em 2018.

Correio Encontros

Mais Alfabetização é uma parceria do MEC com o Jornal Correio criado para apresentar as novas políticas do ensino fundamental. Nesta edição, o foco será uma conversa com professores das redes públicas e privadas de Salvador. As inscrições para o evento podem ser feitas gratuitamente através do e-mail bruna.passos@redebahia.com.br ou 71 3203-1480.