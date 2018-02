Secretário de Estado dos EUA pede que Irã retire militares e milícias da Síria

A medida deve ser tomada para facilitar o processo de paz promovido pela ONU em Genebra

O pedido para que o Irã retire seus militares e milícias da Síria foi realizado nesta quarta-feira (14), pelo secretário de Estado dos Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, enquanto visitava a Jordânia. A medida deve ser tomada para facilitar o processo de paz promovido pela ONU em Genebra.

"Acreditamos que o Irã deveria retirar seus militares e milícias da Síria e permitir que o processo de paz aconteça em Genebra", declarou Tillerson em entrevista coletiva conjunta ao lado de Ayman Safadi, Ministro de relações exteriores da Jordânia.

Segundo informações da Agência EFE, Tillerson fez estas declarações em resposta a uma pergunta sobre o ataque israelense lançado no sábado passado contra "alvos iranianos" na Síria, segundo indicou o exército de Israel.

"Este incidente ilustra que a presença do Irã na Síria está desestabilizando a região", comentou Tillerson, que acrescentou que os EUA se "preocuparam" com esse incidente, no qual foi derrubado um F-16 israelense.

O secretário assegurou que os EUA apoia o processo de Genebra e declarou que as negociações deveriam conseguir "a democracia e a integridade territorial" da Síria.

Tillerson está em viagem pelo Oriente Médio e incluiu escalas no Egito e no Kuwait. Depois de Amã, ele deve seguir para o Líbano e à Turquia.