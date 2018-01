Sede do TRE-BA fará plantão nos dois últimos domingos de janeiro

Além dos dias 21 e 28, biometria também poderá ser feita nos sábados de janeiro

Foto: Marina Silva/Arquivo CORREIO

A fim de ampliar o atendimento aos eleitores e concluir a revisão biométrica em Salvador até o próximo dia 31 de janeiro, a sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), no CAB, realizará plantão nos dois últimos domingos deste mês.

No local, desde o último dia 6, já ocorre plantão aos sábados, seguindo o horário habitual de atendimento, das 8h às 18h. Exclusivamente nos dias 21 e 28 (domingos) também haverá atendimento, no período das 8h às 18h, sempre por ordem de chegada.

“Como estamos na reta final do recadastramento biométrico, nosso objetivo é alcançar o maior número de eleitores possíveis, com isso não mediremos esforços para que aqueles que ainda não fizeram o procedimento venham aos cartórios e informem seus dados biométricos”, afirmou o presidente do TRE-BA, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, em nota divulgada pelo órgão.

Em janeiro, para acelerar o procedimento, o TRE-BA disponibilizou 126 guichês somente na sede do órgão, que fica na 1ª Avenida do CAB, nº 150. Ainda conforme a assessoria do tribunal, o reforço tem contribuído para a redução do tempo de espera dos eleitores na fila.