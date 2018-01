Sede do TRE passa a funcionar sábado para recadastramento biométrico

Prazo final para cidadão fazer o procedimento é 31 de janeiro

A partir deste sábado (6), a sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) passará a funcionar para atender as pessoas que vão fazer o recadastramento biométrico. O atendimento será realizado das 8h às 18h, em todos os sábados de janeiro.

De acordo com o tribunal, o objetivo é garantir que mais de 880 mil eleitores que ainda não se cadastraram façam o procedimento. O prazo final é o dia 31 de janeiro. Quem não fizer o cadastro, terá o título cancelado, o que implica em não poder votar nas próximas eleições, além de ficar impedido de obter passaporte, tomar posse em concurso público e receber auxílios do governo, a exemplo do Bolsa Família.

Para fazer o recadastramento, é necessário levar um documento original com foto e comprovante de residência atualizado.

Além da sede do TRE, o cidadão também pode ir aos postos Estação Pirajá do Metrô, com atendimento espontâneo, das 7h às 12h, mediante distribuição de senha; e SAC Barra, das 9h às 13h, sendo obrigatório o agendamento no site do SAC.

Os postos voltaram a funcionar na última terça-feira (2) e longas filas se formaram na sede do TRE. A partir de agora, a sede do tribunal vai atender apenas por demanda espontânea. Apenas os eleitores que agendaram antes do dia 1° deste mês serão atendidos com hora marcada em outros postos de atendimento. O TRE-BA não abrirá novas vagas.