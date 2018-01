Sede do TRE tem longas filas no primeiro sábado de atendimento

Guichês ficaram cheios; atendimento vai até 18h

Esse é o primeiro sábado de atendimento na sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), no CAB. Agora, o órgão passa a funcionar também todos os sábados, sempre das 8h às 18h, até o prazo final do recadastramento que acontece no dia 31 de janeiro. Mas, assim como no restante da semana, o eleitor tem enfrentado longas filas até chegar em um dos guichês de atendimento.

Os primeiros chegam por lá por volta das 4h e, após o início do atendimento, às 8h, os eleitores levam em média quatro horas até serem atendidos. Para fazer a biometria são chamadas, a cada 20 minutos, 50 pessoas. Em Salvador, 869 mil eleitores precisam realizar o procedimento.

Quem não fizer o procedimento até a data limite terá o título cancelado, o que implica em não poder votar nas próximas eleições, além de ficar impedido de obter passaporte, tomar posse em concurso público e receber auxílios do governo, a exemplo do Bolsa Família.

Na fila

Para enfrentar tanto tempo de espera é preciso bem mais que paciência, às vezes, é preciso também ter em mãos um passatempo, um livro, um jogo de palavras e um assento - ele é importante para descansar as pernas até chegar ao guichê.

A contadora Marizete Góes, 48 anos, não trouxe um banquinho, também não pagou por um - ambulantes negociam cadeiras por R$5 -, mas dentro da bolsa tinha um livro. Foi o que salvou ela do tédio.

Marizete trouxe um livro para passar o tempo (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Marizete chegou no TRE às 8h. Às 10h30, estava longe de ser atendida porque a fila chegava a dar voltas. "Já li cinquenta páginas do livro, mas eu não quero terminá-lo hoje. Quero ser atendida antes disso", disse a contadora.

E pra matar esse calorão? Só um geladinho. Um, não, vários, até porque é para toda família. O técnico em comunicação, Ramon Sousa, 25, veio do bairro do Lobato na companhia dos familiares e amigos. A sua tia Jaciene Barcelas, 43, foi a responsável por fazer o refresco da galera.

Família trouxe geladinho para matar o calorão até chegar ao guichê de atendimento (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Além da sede do TRE, durante a semana, o cidadão também pode ir aos postos Estação Pirajá do Metrô, com atendimento espontâneo, das 7h às 12h, mediante distribuição de senha; e SAC Barra, das 9h às 13h, sendo obrigatório o agendamento no site do SAC.

O que levar

Documento original com foto (original e cópia de RG, CNH, Carteira Profissional, Passaporte, Carteira de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar)

Comprovante de residência atual original e cópia (emitido há, no máximo, três meses), no nome do eleitor ou de um parente, devendo comprovar o parentesco;

Documento comprobatório de alterações de dados pessoais, se houver (Ex.: original e cópia da certidão de casamento com homologação de separação, sentença judicial etc.);

Se for tirar o 1o título eleitoral, necessita-se ainda da original e cópia do comprovante de quitação do serviço militar (para homens com idade entre 18 e 45 anos).

Atenção

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é válida como documento de identificação para o alistamento eleitoral (1o título de eleitor) por não conter nacionalidade/naturalidade, assim como o Passaporte, por não conter a filiação.

O eleitor que tiver o título eleitoral anterior deve levá-lo na hora de fazer o recadastramento biométrico. Caso o tenha perdido não é necessário levar boletim de ocorrência.

Antes de comparecer ao cartório, é necessário que o eleitor consulte a existência de débitos com a Justiça Eleitoral. Para isso, basta acessar o site do TRE. A pesquisa é feita, por meio do menu principal, seguindo o caminho: Eleitor > Débitos do eleitor. Caso exista débito, a multa deve ser paga previamente.