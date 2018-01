Sedur multa CCR por obra no bambuzal do aeroporto

Secretário diz que CCR pediu autorização ao Inema, e não à Sedur, para obra

Fiscais da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) notificaram neste sábado (20) pela manhã a CCR Metrô para que paralise imediatamente a remoção de parte do bambuzal que fica no acesso ao Aeroporto. Em nota, o ato foi classificado como "irregular e ilegal". A concessionária foi autuada e multada por já ter retirado parte da vegetação do local, informou o órgão. A remoção, segundo a CCR, é para alargar a via e facilitar a integração dos ônibus com a futura estação de metrô do Aeroporto.

A multa aplicada é a maior estabelecida pela legislação e pode chegar a R$ 5 milhões - o valor deve ser definido depois que a CCR apresentar a documentação exigida pelo órgão.

O secretário Sergio Guanabara afirma que a CCR pediu uma autorização ao Inema, órgão estadual, para fazer a obra. “Eles teriam de pedir o licenciamento na Sedur, mas não o fizeram porque sabem que somos rigorosos”, diz. "Iríamos submeter o eventual pedido a uma análise muito criteriosa, buscaram um órgão do próprio Estado, que não tem competência legal”, conclui.

A CCR Metrô informou que a obra ainda não começou e nenhuma vegetação foi retirada do local até o momento.

Intervenção

A CCR diz que serão cortados apenas fragmentos das moitas de 11 touceiras do bambuzal, o que representa 0,19% da vegetação total.

A intervenção será feita na margem esquerda, na altura do acesso à Travessa Santos Dumont, mais conhecida como Rua das Locadoras, onde há máquinas estão posicionadas. Segundo a empresa, um guindaste foi "mobilizado para a retirada de material pesado de obra (perfis metálicos e aço) do canteiro central para a atuação da Secretaria Municipal de Ordem Pública no local".

Ainda conforme a assessoria da CCR, no sábado (12), "o Inema expediu uma licença ambiental de Portaria nº 15.513, autorizando a intervenção, que deve ocorrer nos próximos dias."

A concessionária diz que para compensar a retirada dos bambus, será realizado o plantio de árvores nativas na Área de Preservação Permanente (APP) do Rio Ipitanga, próximo à Estação Aeroporto do metrô.