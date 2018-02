Sedur retira embargo da obra do metrô que derrubou parte de bambuzal

Obra da Estação Aeroporto foi suspensa em janeiro após poda irregular

O bambuzal do Aeroporto de Salvador não será mais afetado pelas obras do metrô. Nesta quarta-feira (21), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) informou que a CCR Metrô Bahia apresentou um novo projeto para a construção da estação do Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães.

Em nota, a Sedur informou que o novo estudo preserva o bambuzal e, por isso, o órgão retirou o embargo que havia sido aplicado há um mês. "Diferentemente do primeiro, o novo projeto atende aos critérios de licenciamento de obras da Prefeitura e à exigência da Sedur de não interferir mais na área do bambuzal, o que ensejou o embargo feito pelo município, em função da retirada da vegetação", diz a nota.

A Sedur havia embargado a obra no dia 20 de janeiro, por não possuir o licenciamento ambiental da Prefeitura e pela poda irregular do bambuzal. Além disso, a concessionária foi autuada e multada pela supressão de parte da vegetação do local. O titular da Sedur, Sérgio Guanabara, informou que a CCR apresentou o novo projeto nesta terça-feira (20).

"Nós tínhamos um projeto que previa interferência no bambuzal e que não tinha licença ambiental, por isso, a obra foi embargada. Eles modificaram o projeto, diminuindo e estreitando a faixa de interferência, um trabalho feito em cima de um estudo que repensou o ângulo da entrada dos ônibus na estação, por exemplo. O objetivo do embargo é inibir qualquer tipo de dano. O novo projeto atendeu a legislação urbanista e ambiental e, por isso, o desembargo foi autorizado", afirmou.

Em relação as multas, ele disse que a CCR foi autuada e que a Comissão de Julgamento de Autos da Sedur (CJA), está julgando a procedência ou não do auto e a imposição do valor da multa. A prefeitura informou que vai exigir também uma contrapartida da CCR por conta dos danos que foram causados antes do embargo. Segundo o secretário, a Secretaria da Cidade Sustentável está elaborando um projeto de revitalização para o espaço que será custeado pela concessionária.

Procurada, a CCR informou que vai se posicionar em nota.

Poda irregular

As obras da CCR Metrô Bahia na área de acesso ao Aeroporto foram embargadas em um sábado, por fiscais da Sedur devido ao “desmatamento irregular e ilegal do bambuzal”.

A concessionária foi autuada e multada - o valor pode chegar a até R$ 5 milhões. A empresa teve prazo de dez dias, contados a partir da segunda-feira seguinte ao embargo, para apresentar defesa.

Na ocasião do embargo, a CCR informou que a poda aconteceu apenas em pontos da margem esquerda da via de acesso ao terminal aeroviário (Avenida Tenente Frederico Gustavo dos Santos), na altura do acesso à Travessa Santos Dumont, e que agiu de acordo com licença expedida pelo Inema.

A nota informou ainda que a poda era parcial e abrangeria 0,19% da área total do bambuzal.

À época, a CCR havia alegado que pediu autorização ao Inema, órgão estadual, para fazer a obra. “Eles teriam de pedir o licenciamento na Sedur, mas não o fizeram porque sabem que somos rigorosos”, afirmou o secretário da Sedur, Sérgio Guanabara.

Por meio de nota, ainda após o embargo, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) informou que era competência do órgão licenciar toda a obra do metrô, já que se trata de limites entre dois municípios (Salvador e Lauro de Freitas) e que "seguiu rigorosamente todos os critérios legais". O Inema disse ainda que participou do licenciamento desde o início de toda a obra do sistema metroviário e que foi exigida a compensação ambiental necessária - plantio de árvores nativas em Área de Preservação Permanente (APP) do Rio Ipitanga, próximo à Estação Aeroporto.