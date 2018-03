Seguidora grávida pede R$ 1 mil para Preta Gil e recebe resposta

Cantora está de férias com o marido Rodrigo Godoy

A cantora Preta Gil recebeu um comentário diferente em seu Instagram esta semana. De férias na Europa, a cantora tem postado belas imagens com o marido, Rodrigo Godoy, mas não deixa de responder aos fãs nas suas publicações.

Grávida e sem emprego, uma mulher pediu R$ 1 mil a Preta. "Me arruma mil reais por favor. Estou precisando muito. Estou desempregada, divorciada, grávida e com uma bebê pequena. Por favor", diz a mensagem. A surpresa veio quando Preta respondeu. "Posso te ajudar sim, você pode me mandar seu contato por e-mail? Vamos conversar", escreveu.

(Foto: Reprodução)