Segunda rodada do Show dos Famosos começa dia 25, na Globo

Quadro do Domingão do Faustão terá oito atores e cantores, entre eles Mumuzinho, Silvero Pereira e Naiara Azevedo

A segunda temporada do Show dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão no qual famosos homenageiam grandes nomes da música nacional e internacional, estreia no dia 25 de março, com elenco formado pelas atrizes Alessandra Maestrini e Helga Nemeczyk, os atores Mumuzinho e Silvero Pereira, além dos cantores Naiara Azevedo, Paulo Ricardo, Sandra de Sá e Tiago Abravanel.

No dia 25, os participantes baterão um papo com Faustão no palco do Domingão. Já no dia 1/4, o grupo 1 estreia na competição. No domingo seguinte, 8/4, o grupo 2 brilha no quadro.

Durante a apresentação dos escolhidos, os participantes falaram sobre a expectativa para o quadro. "Acompanhei a última edição e ficava bem entusiasmado com um convite. Quando ele chegou, não tive dúvida. Somos muito diferentes e de diferentes áreas. Será uma bela troca", disse Tiago Abravanel. Naiara Azevedo reforçou: "Experiência inusitada. Eu sou muito eu e nunca tentei fazer ou imitar ninguém. Vai ser um desafio".

Já Paulo Ricardo já está imerso no processo. "Não tenho experiência como ator. Só fiz uma novela, Esperança. O trabalho de sentir e incorporar a essência do outro é incrível. Chegamos na semana passada e tivemos uma aula de gestual, de incorporar o outro. Digo que tive o meu momento Sandra de Sá", brincou, referindo-se à colega de jogo. Os participantes receberam uma lista com 15 a 20 nomes e poderão escolher quem vão homenagear.