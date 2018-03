Segurança: Polícia baiana prendeu 44 criminosos por dia em 2018

Entre janeiro e o início de março foram 2.630 capturas

As polícias Militar e Civil da Bahia chegaram a uma média de 44 criminosos presos por dia entre o mês de janeiro e início de março deste ano. Ao todo, foram 2.630 capturas que ocorreram em Salvador, Região Metropolitana, interior. Algumas foram feitas em outros estados, como no caso de duas operações em que alvos foram interceptados em São Paulo e Alagoas.

Foto: Divulgação/SSP

Um desses casos de fora do estado inclui a captura de João Cleison Carvalho, que ocupava a carta Valete de Paus do Baralho do Crime da SSP. 'Didi', como era conhecido, foi localizado na cidade de Maceió e é acusado de praticar tráfico de drogas, homicídios e assaltos a banco.

Fazem parte também desta lista os quatro sequestradores, capturados em São Paulo, responsáveis pela ação contra o ex-prefeito de Valença. Também está na lista um pedófilo, condenado pela Justiça Federal, que trabalhava como animador infantil e foi localizado em Salvador na última semana.

"Essas prisões são resultados dos trabalhos preventivo, investigativo e de inteligência", enfatizou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa. Ele ressaltou que esta conta não inclui adolescentes apreendidos praticando crimes. "Com certeza a média diária aumentaria se acrescentássemos", finalizou.