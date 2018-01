Seis aplicativos gratuitos e dicas para liberar espaço nos smartphones

Como ganhar mais memória no aparelho? CORREIO traz dicas para resolver o problema

A tela do smartphone cresce, o número de fotos aumenta e o consumo de conteúdo também, mas o espaço interno continua pequeno. Com o uso, não dá mais para baixar aplicativos (apps) e nem tirar fotos. A eterna falta de memória atinge quase todos que têm smartphone. E a dúvida continua: Como ganhar mais espaço no aparelho?

O WhatsApp é o grande vilão do consumo de memória interna. O excesso de arquivos deixa o aparelho mais lento e impede, por exemplo, de tirar novas fotos.

“Via mensageiros e redes sociais recebemos fotos, vídeos e uma série de arquivos que, em pouco tempo, perdem função e não passam de lixo, ocupando espaço”, explica a consultora e especialista em tecnologia Melissa Cruz Cossetti.

Prevenir, então, é o melhor caminho para não lotar o smartphone. “Salve tudo na nuvem (internet). Uma dica é sincronizar com o Google Drive (disco virtual do Google). No Android, isso dispensa cadastro. Ative ‘Somente Wi-Fi’ para economizar dados móveis”, recomenda.

Segundo o analista de sistemas Edgar Calazans, além do ‘zap’, as queixas de memória cheia têm hoje outra causa: a quantidade de apps. “O jeito é adequar os apps à memória. O que recebemos no WhatsApp ocupa muita memória - principalmente Android, que salva automaticamente na galeria”, afirma ele, que é proprietário de uma loja de eletrônicos. Pensando nisso, Calazans recomenda que seja feita uma limpa: “Exclua o que não usa e transfira fotos da galeria para o cartão externo (Android) ou para a nuvem (iOs)”.



Baixar apps que ajudam a eliminar arquivos duplicados, limpar o cache (depósito temporário de memória) de redes sociais e jogos e excluir pastas de apps já desinstalados é outra opção. Com ajuda de Melissa, oferecemos abaixo seis opções gratuitas, com avaliação baseada nos usuários. “Transfiro arquivos da memória interna para o cartão ou para o Google Fotos. Assim, nunca tive problemas ”, conta o administrador Geovane Talon. Ele usa ainda um antivírus: “Ajuda a ganhar espaço e exclui arquivos inúteis”.

Ganhe espaço no celular

Sincronize o zap com a nuvem

Basta ir em Configurações > Conversas > Backup de conversas (diário, semanal ou mensal). Desinstale apps que você não usa

Eles só servem de enfeite e ocupam espaço no seu aparelho. Limpe o cache dos aplicativos que usa

É comum que apps fiquem lotados de informações em cache, o que pode travá-los. Faça uma limpa nas fotos da sua galeria

Arquivos recebidos, prints e fotos indesejadas só ocupam espaço. Use apps de gerenciamento

Apps de limpeza da memória RAM otimizam o aparelho e o deixam mais rápido.



Aplicativos que podem te ajudar

CCleaner (Android) | Nota: 4,4



Famoso nos computadores, o CCleaner também tem uma versão para celular. Grátis, tem um analisador de espaço que encontra o que está sobrecarregando o telefone. Na versão pro (paga) é capaz de agendar limpezas periódicas e apagar o lixo digital automaticamente.

Files Go, do Google (Android) | Nota: 4,6



O Google promete uma limpeza de em torno de 1 GB ao usar o Files Go. Exclui fotos e memes antigos, arquivos duplicados, apps sem uso, limpa o cache e spams. Gerencia o espaço livre no smartphone e no cartão de memória. Ocupa menos de 6 MB no aparelho.

Clean Master (Android) | Nota: 4,7



Além de oferecer limpeza similar removendo arquivos desnecessários, o Clean Master promete acelerar o telefone liberando memória RAM e oferece um teste de velocidade. A vassourinha traz outros recursos de segurança, porém, seu forte é a faxina de arquivos.

The Cleaner - Boost & Clean (Android) | Nota: 4,4



Simples, o The Cleaner traz um Acelerador de Jogos. Além de apagar os detritos e rastros do uso prolongado do aparelho, ajuda a acelerar automaticamente aplicativos de games escolhidos por você. Tem ainda lembretes programados de verificação de memória grátis.

Avast Limpador de Memória (Android) | Nota: 4,5



É comum encontrar soluções parecidas de limpeza de memória interna oferecidas por fabricantes de antivírus como a Avast. O Limpador de Memória é gratuito, mas a versão premium, porém, faz limpezas periódicas, otimiza fotos por tamanho e inclui suporte.

Phone Cleaner (iOS) | Nota: 4,5



Embora o iOS tenha cuidado na eliminação de arquivos de apps excluidos no iPhone, limpar o cache sempre é uma boa opção. Encontra e remove fotos grandes e que já foram sincronizadas com o armazenamento do MacBook. Funciona no iPhone e também no iPad.