Seis capoeiristas são escolhidas para final do Red Bull Paranauê

São três baianas entre as seis aprovadas nas seletivas local e mundial

A Bahia estará bem representada na final feminina do Red Bull Paranuaê. Nesta segunda (26), nas seletivas local e mundial, três capoeiristas baianas foram selecionadas para tentar o título de "melhor capoeirista do mundo", no dia 3 de março, sábado, no Farol da Barra.

Débora Santos, Jubenice de Oliveira e Jailane Graziele representarão o estado na disputa, que ainda terá Michelle Palhano (também aprovada na seleção local), Thaís Federsoni e Clara Folatelli (seleção mundial), Priscila dos Santos (seleção no Rio de Janeiro) e Aline Longui (seleção em São Paulo).

Depois da seletiva feminina, a terça (27) é dia dos homens disputarem vaga na final do Red Bull Paranauê, às 15h (seleção mundial) e 17h (seleção local). A seleção é gratuita e começa às 15h, no Instituto Cultural Brasil Alemanha (Icba), no Corredor da Vitória.