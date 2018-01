Seis localidades de Salvador ficarão sem água domingo (28); saiba quais 

O serviço será suspenso a partir das 8h

Seis localidades de Salvador terão o fornecimento de água interrompido neste domingo (28). De acordo com a Embasa a medida será necessária para possibilitar a realização de serviço de entrocamento de rede na Avenida Vale das Pedrinhas. O serviço será suspenso a partir das 8h. O serviço deve ser finalizado até as 18h do mesmo dia, quando o abastecimento será retomado gradativamente, com previsão de completa regularização em até 12h, segundo informou a Embasa.

Confira as localidades afetadas: Amaralina, Chapada do Rio Vermelho, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e parte do Candeal.

"Os imóveis que possuem reservatórios adequados para as necessidades diárias não devem sentir os efeitos da interrupção. O serviço conclui a obra de substituição de 900 metros de rede que foi iniciada no bairro em novembro de 2017. Além de melhorar o abastecimento de água na localidade, a obra também foi necessária devido à constatação da existência de imóveis construídos irregularmente em cima da rede de distribuição da Embasa. Com o entrocamento da nova rede, a tubulação que fica sob esses imóveis será desativada. Informamos ainda que a repavimentação dos trechos que sofreram intervenções deverá ser concluída até o final de janeiro", destacou a Embasa, em nota.