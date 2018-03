Seleção: Alex Sandro é convocado para o lugar de Filipe Luís

Com esperado, lateral-esquerdo da Juventus é chamado para vaga de atleta do Atlético de Madri, que sofreu fratura

Não houve surpresa. Com a fratura na fíbula, ocorrida na quinta (15), em duelo do Atlético de Madri contra o Lokomotiv, pela Liga Europa, o lateral-esquerdo Filipe Luís foi substituído por Alex Sandro, da Juventus, na lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra Rússia e Alemanha. A troca foi anunciada no site da CBF nesta sexta (16).

Alex Sandro, de 27 anos, possui dez convocações para a Seleção principal e foi titular no último jogo das Eliminatórias, contra o Chile, em São Paulo, no dia 10 de outubro no ano passado, quando o Brasil venceu por 3x0. Também atuou contra a Bolívia, em La Paz, cinco dias antes, no empate em 0x0. No amistoso contra o Japão, em novembro, entrou no segundo tempo substituindo Marcelo. Ele nunca perdeu um jogo pela equipe nacional.

Os dois laterais, teoricamente, brigam diretamente pela segunda vaga de lateral-esquerdo na Copa do Mundo da Rússia, já que Marcelo é o titular. Com a lesão de Filipe Luís, o lateral da Juventus se torna favorito à vaga.

Segundo a imprensa espanhola, o jogador do Atlético de Madri optou por passar por uma cirurgia na perna esquerda, para acelerar a recuperação, que ficaria em dois meses, deixando Filipe apto a disputar o Mundial, que começa em 14 de junho. Um tratamento mais conservador elevaria o prazo de retorno do jogador para 4 meses.