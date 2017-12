Seleção de revelações da Champions tem ex-tricolor Talisca

Goleiro Ederson é o outro brasileiro destacado pela Uefa em lista

A Uefa divulgou em seu site oficial a seleção de revelações da Liga dos Campeões em 2017. Os critérios usados foram jogadores com 24 anos ou menos e que estrearam este ano (ou com pouca experiência anterior). Dois brasileiros fazem parte da lista: o goleiro Ederson, do Manchester City, e o ex-Bahia Talisca, atualmente no Besiktas.

Ederson teve grande atuação nas oitavas de final, contra o Borussia Dortmund, ainda jogando pelo Benfica. No início da temporada, foi vendido aos Citizens por cerca de R$ 150 milhões, tornando-se titular sob o comando de Pep Guardiola e se destacando pelo time inglês. Ederson vem sendo convocado por Tite e, provavelmente, será um dos três goleiros da Seleção Brasileira na Copa do Rússia-2018.

Já Talisca foi elogiado por suas jogada de velocidade e cobranças de falta. Ele fez quatro gols na fase de grupos da competição. O Besiktas passou em primeiro e enfrenta o Bayern nas oitavas.

O time da Uefa tem esquema 4-3-3 e ficou assim: Ederson (Benfica/Manchester City), Semedo (Benfica/Barcelona), Sánchez (Tottenham), Süle (Bayern) e Tierney (Celtic); Winks (Tottenham), Talisca (Besiktas) e Asensio (Real Madrid); Mbappé (Monaco e PSG), Werner (Leipzig) e Oberlin (Basel).