Seleção feminina enfrentará o Chile na abertura do quadrangular

Argentina e Colômbia são os outros adversários na fase final da Copa América

Depois de golear a Bolívia por 7x0 e encerrar a fase classificatória com 100% de aproveitamento e o primeiro lugar do grupo B da Copa América, a seleção brasileira feminina de futebol se prepara para o quadrangular final da competição.

As adversárias são Argentina, Colômbia e Chile. Na segunda-feira (16), a seleção encara as chilenas, donas da casa. Na quinta (19), será a vez das argentinas. Na última rodada, as meninas pegam as colombianas, dia 22.

O campeão e o vice do torneio garantirão lugar direto no Mundial de 2019, na França, enquanto o terceiro disputará repescagem contra um representante da Concacaf em busca de outra vaga. A seleção vencedora da Copa América também vai assegurar um posto na Olimpíada de Tóquio, em 2020, e a vice-campeã jogará repescagem contra uma nação da África por uma segunda vaga.