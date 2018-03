Seleção terá Thiago Silva, Willian e Douglas Costa contra Rússia

O técnico Tite comandou nesta quinta-feira (22) um treinamento no estádio Luzhniki, em Moscou, e confirmou três mudanças na escalação da seleção brasileira para o amistoso contra a Rússia, que ocorrerá no mesmo local, o palco da final da Copa do Mundo de 2018.

O treinador promoveu as entradas de Thiago Silva na zaga no lugar de Marquinhos e de Douglas Costa na vaga aberta por Neymar, afastado dos gramados enquanto se recupera de uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito.



Outro jogador que vinha atuando como titular e foi para a reserva é o meio-campista Renato Augusto, que acabou sacado para a entrada de Willian. Em ótimo momento com a camisa do Chelsea, este último ajudará a tornar a Seleção um pouco mais ofensiva para compensar a ausência de Neymar, pois Renato Augusto tem jogado mais recuado como segundo volante e é um jogador de menos mobilidade do que o atleta da equipe inglesa. Willian treinou aberto pela direita, com Coutinho ocupando o espaço central deixado por Renato Augusto.



Assim, Tite deve levar o Brasil a campo na sexta-feira (23), às 13 horas (de Brasília), com a seguinte escalação: Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian, Douglas Costa e Gabriel Jesus.



Entre os titulares, destaque também para o goleiro Alisson, que foi confirmado como capitão do Brasil no amistoso. Esta será a primeira vez que o jogador da Roma terá o status de vestir a braçadeira em uma partida da Seleção , na qual Tite vem promovendo um rodízio de capitães. Ele será o 15º jogador a desempenhar o papel em 18 jogos do Brasil sob o comando do treinador.



O treinamento foi realizado sob uma temperatura de 0ºC e a previsão do tempo indica um frio ainda mais intenso no horário da partida, quando a seleção brasileira disputará o seu penúltimo amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo. Após encarar os russos, a equipe terá pela frente a Alemanha na próxima terça-feira (27), em Berlim, onde o time nacional reencontrará o adversário que goleou o Brasil por 7x1 na semifinal da Copa de 2014.



Tite anunciará em maio os convocados para o Mundial, no qual a Seleção vai estrear no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov. Antes disso, a equipe brasileira fará dois amistosos, contra Croácia e Áustria, nos dias 3 e 10 do mesmo mês, respectivamente.