Selic no fim de 2018 permanece em 6,25% ao ano, aponta Focus

A taxa básica média de 2019 foi de 7,18% para 7,20%, ante 7,68% de um mês atrás

Mesmo após o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ter divulgado, na semana passada, uma inflação oficial de apenas 0,09% em março, os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic para o fim de 2018 e de 2019.

O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira, 16, que a mediana das previsões para a Selic este ano seguiu em 6,25% ao ano. Há um mês, estava em 6,50%. Já a projeção para a Selic em 2019 seguiu em 8,00% ao ano. Há um mês, estava no mesmo nível.

No Focus agora divulgado, a Selic média de 2018 permaneceu em 6,34% ao ano, ante 6,53% ao ano quatro semanas atrás. A taxa básica média de 2019 foi de 7,18% para 7,20%, ante 7,68% de um mês atrás.

Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo, a projeção da taxa básica em 2018 continuou em 6,25% ao ano, ante os 6,50% de um mês antes. No caso de 2019, a projeção do Top 5 para a Selic foi de 8,00% para 7,50%, ante 8,00% de um mês atrás.