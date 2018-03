Sem a vantagem, Bahia tem melhor ataque e defesa do estadual

Tricolor chega em bom momento para o primeiro jogo da final

Três triunfos consecutivos com dez gols marcados e apenas dois sofridos. Nas duas últimas partidas, sequer teve a meta vazada. Tem o melhor ataque do Campeonato Baiano com 24 gols e a melhor defesa, com seis sofridos.

Essas estatísticas não garantiram ao Bahia a vantagem de jogar pelo empate na soma dos placares da final do estadual, já que o Vitória fez melhor campanha geral, com 26 pontos, dois a mais que o tricolor.

No entanto, os mesmos números elevaram a confiança da equipe, principalmente pelo desempenho e histórico recente. “Acho que fizemos uma grande apresentação contra o Juazeirense. Hoje (quinta-feira) foi superior. O time do Botafogo-PB é mais qualificado, é um time mais tarimbado, joga num campo de qualidade”, destacou o técnico Guto Ferreira.

Neste sábado (31) pela manhã, o elenco faz o último treino. O time deve ir a campo no Ba-Vi com Douglas, João Pedro, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Elton, Vinícius, Zé Rafael e Marco Antônio; Edigar Junio.