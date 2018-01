Sem confirmar o time, Bahia encerra a preparação em Pituaçu

Estreia de Kayke contra o Fluminense de Feira “é possível”, segundo Guto

O Bahia enfrenta o Fluminense de Feira pela terceira rodada do Campeonato Baiano, às 17h de sábado (27), em Pituaçu, e mais uma vez o técnico Guto Ferreira tem o aspecto físico como preocupação na montagem do time titular.

Em entrevista concedida no local da partida, onde o tricolor treinou nesta sexta (26), Guto considerou o pouco tempo de intervalo entre os jogos e deixou no ar a possibilidade do centroavante Kayke estrear.

“É possível. Amanhã, às 17h, vamos saber. Estamos dentro de um processo de busca do melhor momento da equipe, melhor qualificação física, técnica, tática. E para isso, para trabalhar com o calendário do jeito que está, precisamos ter revezamento. Ele já está em um patamar próximo de uma condição de estar dentro de campo. Aí é aguardar", disse o treinador.

Kayke chegou ao Fazendão no final da pré-temporada, motivo pelo qual não está na mesma condição física dos demais. Regularizado na quinta-feira (25), ele passa a concorrer com Edigar Junio, Hernane e Júnior Brumado. Titular no triunfo de 2x1 sobre o Jacuipense, Edigar deve ser poupado.

Guto não deu nomes, mas certamente não mandará a campo o zagueiro Tiago, o lateral-esquerdo Léo e o atacante Elber, que foram titulares nas três partidas da temporada.

“Não vou confirmar, mas dentro da coerência deveriam estar nessa condição. O que já falei, voltei a repetir, questão de fisiologia, tempo de recuperação. Essa partida entraremos em campo com 60 horas (de intervalo em relação ao jogo contra o Jacuipense). O ideal para chegar zerado seriam 72 horas. A partir de 72 horas começa a encher o tanque”, argumentou Guto Ferreira.

O lateral-direito João Pedro está garantido contra o Flu de Feira por causa da lesão no tornozelo de Nino Paraíba.

O Bahia ocupa o sétimo lugar no Campeonato Baiano, com três pontos após duas rodadas. O Vitória lidera com quatro.