Sem crise, mercado de óculos aposta em moda para continuar bem

Lentes e armações coloridas, em degradê, clip-on e solares... Dá uma olhadinha nos modelos que mais chamaram atenção no evento em que as ópticas lançam suas novidades todo ano

Solução de problema de visão ou acessório para arrasar no look: independentemente da sua situação, não dá para passar batida (o) pelos lançamentos de óculos. Atrás das principais novidades do setor, o BAZAR foi conferir a Expo da Associação Brasileira da Indústria Óptica (Abióptica).

Modelo da Gucci para a GO: preço sob consulta

Se alguns setores da economia ainda amargam dificuldades, quem vende óculos vê o mundo cor de rosa. Segundo o presidente da Abióptica, Bento Alcoforado, o faturamento cresceu 7,4% em 2017, quando as vendas totalizaram R$ 21,04 bilhões.

Chloé, da Marchon: modelo Carlina Twist. Preço: R$ 1.720.

Ainda não há projeção oficial, mas a expectativa é de que o mercado óptico continue em alta. “Com o envelhecimento da população e a incorporação cada vez maior dos óculos como moda e comportamento, tudo leva a crer que voltaremos ao crescimento de 20% ao ano, como tínhamos até 2013”, diz ele.

Outro modelo da Unofficial, marca da GrandVision by Fototica que custa R$ 299

O que vai bombar

Os óculos escuros devem estar na dianteira dos bons números na Bahia. “Esperamos um aumento de 30% dessas vendas no estado. Há muito sol o ano todo e o comércio informal ainda é grande”, explica Joyci Lin, CEO da GO Eyewear, maior produtora nacional de armações solares e de receituário do país.

Óculos Freak, da marca australiana HB: textura das hastes imita visual de madeira. Preço: R$ 269,90

Nas armações, as apostas são diversas. “Vamos ver muita coisa maximalista, mas também muita minimalista. Lentes em degradê e coloridas, especialmente na cor purple (roxo), surfando na onda do ultravioleta, o pantone do ano. O formato clip-on também ganhará força”, afirma Christiane O. Nunes, chefe de marketing da GrandVision by Fototica, que só em Salvador tem 26 lojas.

Modelo da Saint Laurent para GO: preço sob consulta.

Outra forte tendência é a mistura de materiais, como plástico e titânio, por exemplo, numa mesma armação. Em alguns casos, há até a mimetização de outros materiais, como uma haste de plástico que imita perfeitamente madeira.

Modelo da Unofficial, marca da GrandVision by Fototica, com lente azul: R$ 299

*O jornalista viajou a convite da Abióptica