Sem dinheiro, Dado Dolabella cobra de fãs para responder perguntas sobre prisão

Cada minuto de ligação custou R$ 3,99 + impostos

O ator e cantor Dado Dolabella, que esteve preso nos últimos dois meses por falta de pagamento de pensão alimentícia para um de seus filhos, decidiu convocar uma espécie de coletiva virtual. Segundo o Extra, ele fez uma transmissão ao vivo em suas redes sociais para responder perguntas através de um telefone celular disponibilizado por sua assessoria. O custo de cada ligação (com prefixo 091) é para, segundo a assessoria, “ajudar ao ator a sair da atual situação que encontra-se”.

“Galera, decidi de forma inédita abrir o meu coração para vocês, então farei uma live simultânea em todas as minhas redes sociais, onde vocês terão a oportunidade de me ligar e me perguntarem o que vocês quiserem, enfim, estarei de coração aberto para receber vocês amanha as 16:00 pra gente poder bater um papo franco...." postou o ator.

(Foto Reprodução/Instagram)

(Foto: Reprodução)

Ainda de acordo com o Extra, a transmissão estava marcada para às 16h, mas só começou às 17h22. Dado não se cansou de divulgar seu número para contato desde cedo. Cada minuto de ligação custou R$ 3,99 + impostos.

Dolabella saiu da prisão na semana passada. O ator passou dois meses preso no 33º Distrito Policial, em Pirituba, São Paulo. Na última quinta-feira, ele fez um vídeo no stories do Instagram comemorando a volta para casa. "E depois de dois meses offline, que saudade que eu estava disso tudo. Voltando agora para casa, pro Rio, finalmente, depois de resolver tudo aqui", disse ele.