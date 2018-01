Sem Edigar Junio, Bahia está pronto para a estreia no Baianão

Guto Ferreira vai poupar alguns atletas que estiveram em campo contra o Botafogo-PB, pelo Nordestão

Depois de estrear na Copa do Nordeste com derrota de 1x0 para o Botafogo-PB, o foco do Bahia agora é o Campeonato Baiano. O tricolor entra em campo pela primeira rodada do estadual no domingo (21), contra o Bahia de Feira, às 16h, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Na manhã deste sábado (20), o técnico Guto Ferreira comandou o último treino antes da partida. O treinador fez um trabalho tático e focou também nas jogadas de bola parada. Após a atividade, o treinador divulgou a lista de relacionados para o duelo, e tem novidade.

Guto vai poupar alguns jogadores, e o time terá mudança em todos os setores. Titular na derrota para o Botafogo-PB, o atacante Edigar Junio ficou fora da lista e sequer vai para o banco de reservas no Joia da Princesa. Hernane e o garoto Júnior Brumado disputam a posição de referência no setor ofensivo.

No meio-campo, o volante Edson deve ter a companhia de Elton, já que Nilton foi poupado. Quem também não estará no duelo em Feira de Santana é o zagueiro Lucas Fonseca. Everson e Rodrigo Becão aparecem como opções para compor a defesa ao lado de Tiago. Douglas Grolli foi regularizado depois do tempo limite para jogar na primeira rodada. Com isso, só poderá jogar na segunda rodada, dia 24, contra o Jacuipense.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Douglas, Anderson e Rafael Santos;

Laterais: Léo, João Pedro, Nino Paraíba e Mena;

Zagueiros: Tiago, Rodrigo Becão, Everson;

Volantes: Edson, Elton, Marco Antônio e Luís Fernando;

Meias: Régis, Zé Rafael, Vinícius e Felipinho;

Atacantes: Hernane, Elber e Júnior Brumado.