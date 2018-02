Sem Fátima Bernardes, Tulio Gadelha curte Carnaval sozinho em Pernambuco 

Apresentadora está no Rio de Janeiro

Foto: Reprodução

Namorado da apresentadora Fátima Bernardes, o advogado Tulio Gadelha curtiu na noite de quinta-feira (08) a festa Queirogada 2018, que aconteceu na capital pernambucana. Na ocasião ele estava vestido de índio. Na festa, que foi comandada por Nena Queiroga e teve como atrações Alceu Valença e Elba Ramalho, Tulio foi bastante assediado e comentou, à agência AGNews, sobre seu novo momento como celebridade. “É um carinho legal, um reconhecimento de um trabalho que fazemos. Faz parte, Fátima é muito querida. Já me acostumei com os pedidos de selfie”, disse o advogado.

“O relacionamento se constrói na base da confiança. Eu brinco aqui, como ela também sai lá”, destacou o advogado.

O advogado afirmou que deve passar a maior parte deste Carnaval sozinho. O casal só se encontrará no desfile do bloco Cacique de Ramos, no Rio de Janeiro. "Vou desfilar de índio, inclusive com esse cocar, que é foi feito por uma aldeia de Pernambuco”, explicou. Fátima será a apresentadora da transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio neste domingo e segunda.