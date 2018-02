Sem Fernando Miguel, Vitória divulga relacionados para amanhã

Goleiro treinou normalmente, mas não jogará contra o Jacuipense

Com cinco novos desfalques, o Vitória divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Jacuipense, quarta-feira (21), às 21h45, em Riachão do Jacuípe. O rubro-negro não terá os zagueiros Kanu e Bruno, o volante Uillian Correia, o meia Rhayner e o atacante Denilson, todos expulsos no clássico Ba-Vi. Além deles, Fernando Miguel também não atuará. O goleiro treinou normalmente na Toca do Leão na manhã desta terça-feira (20), mas, segundo a assessoria de imprensa do clube, ficará fora do confronto por decisão do técnico Vagner Mancini.

Também continuam de fora os laterais Lucas, Cedric e Juninho, além de outros jogadores que estão vetados pelo departamento médico há mais tempo, como o volante Willian Farias, o meia Cleiton Xavier e o atacante Júnior Todinho.

A novidade da lista de relacionados é a inclusão do meia Nickson, convocado pela primeira vez desde que retornou de empréstimo para o Cruzeiro, em janeiro.

A imprensa não terá acesso aos treinos do Leão nesta semana, decisão tomada após as confusões no Ba-Vi. Um possível time tem Caíque, José Welison, Ramon, Walisson Maia e Bryan; Lucas Marques, Fillipe Soutto, Yago e Guilherme Costa; Neilton e André Lima.

Confira a lista completa:

Goleiros: Caíque e Ronaldo;

Laterais: Bryan e Pedro Botelho;

Zagueiros: Ramon e Walisson Maia;

Volantes: José Welison, Fillipe Soutto, Lucas Marques, Rodrigo Andrade;

Meias: Yago, Guilherme Costa, Alexander Baumjohann, Nickson e Jhemerson;

Atacantes: André Lima, Neilton, Jonatas Belusso e Flávio.