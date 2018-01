Sem Juninho e Ramon, Vitória divulga relacionados para estreia

Leão viaja segunda para o Rio Grande do Norte, onde enfrenta o Globo terça, pela Copa do Nordeste

O Vitória fez neste domingo (14) o último treino em Salvador antes do primeiro jogo oficial em 2018, que será contra o Globo, terça-feira (16), às 21h45, pela Copa do Nordeste.

O técnico Vagner Mancini comandou um treino técnico em campo reduzido e depois convocou os 18 jogadores que viajarão na manhã de segunda (15) para o Rio Grande do Norte. O time ainda fará um treino segunda à tarde, no local do jogo, o estádio Barretão, em Ceará-Mirim, na região metropolitana de Natal.

O atacante Tréllez, que ainda não retornou da Colômbia, para onde foi liberado para resolver assuntos pessoais, está confirmado na partida. O mesmo acontece com os quatro jogadores contratados pelo clube: os laterais Lucas e Bryan, o volante Lucas Marques e o atacante Denilson.

Já o zagueiro Ramon e o lateral-esquerdo Juninho, machucados, desfalcam a delegação, assim como o meia Cleiton Xavier, que passou por cirurgia no ombro, e a estimativa é que fique afastado por quatro meses.

O provável time titular do Leão terá Fernando Miguel, Lucas, Kanu, Wallace e Bryan; Fillipe Soutto, Uillian Correia, Yago e Neilton; Kieza e Tréllez (Denilson).

Confira os jogadores convocados por Mancini:

Goleiros: Fernando Miguel e Caíque;

Laterais: Lucas e Bryan;

Zagueiros: Kanu, Bruno e Wallace;

Volantes: Lucas Marques, Uillian Correia e Fillipe Soutto;

Meias: Yago, Léo Gomes e Jhemerson;

Atacantes: Rafaelson, Kieza, Denílson, Neílton e Santiago Tréllez.