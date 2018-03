Sem Kanu, Mancini relaciona 23 jogadores para pegar o ABC

Zagueiro ficou fora por conta da punição que recebeu no julgamento que aconteceu na sexta-feira (9); Juninho retorna

O Vitória encerrou na manhã deste sábado (10) a preparação para o jogo contra o ABC, domingo (11), às 19h, no Barradão, pela Copa do Nordeste. Mancini fez um trabalho tático, fechado para a imprensa e aprimorou as bolas paradas defensiva e ofensiva.

Sem poder contar com o zagueiro Kanu, punido no julgamento de sexta-feira (9) por 90 dias (que inclui todas as competições), 11 jogos no Campeonato Baiano, além de uma multa de 75 mil reais, o técnco rubro-negro relacionou 23 jogadores para o confronto. Bruno Bispo deve formar dupla de zaga com Walisson Maia.

Uma das novidades na lista é a presença do lateral-esquerdo Juninho, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa e voltou a ser relacionado. A última partida dele havia sido no dia 4 de fevereiro, no triunfo por 3x0 sobre o Bahia de Feira, que será novamente adversário do Vitória nas semifinais do Baiano. Confira a lista:

Goleiros: Caique e Fernando

Laterais: Lucas, Juninho, Bryan e Pedro Botelho

Zagueiros: Ramon, Walisson Maia e Bruno

Volantes: Uillian Correia, Lucas Marques,José Welison, Rodrigo Andrade e Fillipe Soutto

Meias: Nickson, Yago, Jhemerson e Alexander

Atacantes: Neílton, Luan, Flávio, Denílson e André Lima