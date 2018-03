Sem margem para erro, Bahia encara a Juazeirense pelo Baianão

Tricolor precisa vencer para se aproximar de vaga na próxima fase do estadual

Há quinze anos, em 2003, o Bahia viveu uma das piores temporadas de sua história. O clube foi rebaixado para a Série B ao ser goleado pelo Cruzeiro por 7x0, na Fonte Nova, e, no primeiro semestre, sequer classificou para a fase de mata-mata do Campeonato Baiano.

Na época, 13 times foram distribuídos em três grupos na primeira fase em que os dois melhores de cada grupo avançavam às quartas de finais, assim como os melhores terceiros colocados na classificação geral. O Bahia ficou em quarto lugar no Grupo A.

Todo esse contexto pessimista serve de alerta para o tricolor na atual competição. Ainda que a equipe só dependa de si e esteja na zona de classificação para as semifinais, em terceiro lugar com 14 pontos - , existe a possibilidade do time de Guto Ferreira ficar fora do mata-mata.

Por isso, o jogo deste domingo (4) contra a vice-líder Juazeirense (16 pontos), às 17h, no Adauto Moraes, em Juazeiro, é de suma importância para o Bahia. Se vencer, automaticamente ultrapassa o adversário e pode até carimbar a vaga caso Fluminense ou Bahia de Feira não vença.

Nenhum time garantiu classificação antecipada e, na prática, seis brigam diretamente por quatro vagas: Vitória, líder com 16 pontos, Juazeirense, Bahia, Fluminense, Bahia de Feira e Jequié, sexto colocado, com 10. Este último é adversário do tricolor na rodada final, que pode também se configurar em um jogo decisivo.

Neste momento, mesmo ciente que o Bahia ainda não apresentou um futebol convincente, o técnico tricolor sabe que o importante é conquistar os três pontos.

“Competição está na reta final, fase classificatória. Pela pontuação, tem seis clubes brigando. Quem vacilar está fora. O Bahia já errou tudo que podia errar. Agora, mais do que acertar e errar, nós temos que conseguir os três pontos. A nossa busca é essa”, afirma Guto Ferreira.

Guto não contará com quatro jogadores titulares. Tiago, com dor na panturrilha, será substituído por Douglas Grolli. Mena, com lesão na coxa, dá lugar à Léo. Zé Rafael e Vinícius, ambos suspensos, devem ser substituídos por Allione e João Pedro. Este último atuará no meio-campo, posição em que foi utilizado algumas vezes no ano passado, pela Chapecoense.

Por outro lado, o goleiro Douglas está recuperado e volta à equipe. A tendência é que o time inicie a partida com: Douglas, Nino Paraíba, Douglas Grolli, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, João Pedro e Allione; Elber, Edigar Junio e Kayke.