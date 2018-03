Sem Neymar, Fred será o camisa 10 do Brasil em amistosos

Brasil entra em campo sexta (23), contra a Rússia, e na terça (27), diante da Alemanha

A CBF divulgou a numeração oficial da Seleção Brasileira para os amistosos contra Rússia, na próxima sexta-feira (23), às 13h (horário de Brasília), em Moscou, e Alemanha, na terça-feira (27), em Berlim. A principal novidade fica por conta da camisa 10. Sem Neymar, que passou por cirurgia no quinto metatarso do pé direito e não foi chamado para as partidas, o volante Fred, do Shakhtar Donetsk, herdou o número.

Novidades na lista de Tite, o meia Anderson Talisca ficou com a 18, enquanto o atacante Willian José vai vestir a 25, o lateral Ismaily ganhou a 6 e o goleiro Neto usará a 16. Cotados para começar o duelo contra a Rússia no time titular, Douglas Costa recebeu a camisa 7 e Willian, a 19.

A Seleção Brasileira segue em preparação para as duas últimas partidas que fará antes do técnico Tite anunciar a lista de convocados para a Copa do Mundo, o que vai acontecer em maio. Tite ainda tem pelo menos sete dúvidas sobre os jogadores que levará para o Mundial.

Antes da Copa, o Brasil vai encarar a Croácia, no dia 3 de junho, em Londres, e a Áustria, em Viena, no dia 10 do mesmo mês. Para estas partidas, Tite já estará com o grupo que vai buscar o hexa. A estreia na Copa é dia 17 de junho, contra a Suíça.