Sem parar! 10 horas de música na Arena Fonte Nova neste sábado

Arena Sound System mistura atrações nacionais e internacionais

Um festival que promete 10 horas de música em um único sabadão (27). Assim é o Arena Sound System, que mistura estilos musicais alinhados pelo título da festança amanhã, na Praça Sul da Arena Fonte Nova, a partir das 16h. A lista de atrações leva para os palcos nomes como: Ministéreo Público Sistema de Som, Russo Passapusso, Lazzo Matumbi, Lívia Nery, Dj Magrão e BNegão Trio. Ingressos ficam por R$ 40 e R$ 20.



O evento será como um baile permanente (sem intervalos), que reúne três paredões de som, nos quais os artistas nacionais e internacionais se revezam. A Arena trará ainda os paulistas do Deskarreggae Sistema de Som acompanhados de Junior Dread, além do inglês Prince Fatty com Monkey Jhayan e Horseman.

"O Sound System é uma arte muito rica e antiga, que formou bases culturais diversas. É uma honra estarmos neste evento inédito!", diz o grupo paulista Deskarreggae Sistema

Os ingressos já estão à venda nas lojas do Pida nos shoppings Salvador e Piedade e nos balcões da Ticketmix dos shoppings.



Serviço

Arena Fonte Nova (Ladeira da Fonte das Pedras, s/n - Nazaré | 3320-2191).

Sábado (27), às 16h.

Ingresso: R$ 40 | R$ 20: 1º lote.