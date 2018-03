Sem surpresa, Guto relaciona 23 jogadores para o Ba-Vi

Como já era esperado, João Pedro e Lucas Fonseca reaparecem na lista e serão titulares

Logo após o último treino antes do primeiro clássico da final do Campeonato Baiano, o técnico Guto Ferreira divulgou a lista de relacionados do Bahia para o Ba-Vi de domingo (1º), às 16h, na Fonte Nova. As voltas de Lucas Fonseca e João Pedro são as únicas novidades. Ambos serão titulares no clássico.

João passou a semana aprimorando a forma física para substituir Nino Paraíba, expulso na semifinal contra a Juazeirense. Ele teve uma lesão no joelho, mas está recuperado e pronto para assumir a titularidade. Lucas Fonseca, com um incômodo muscular, foi poupado do compromisso diante do Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste, na quinta-feira (29), para estar 100% no clássico.

As ausências, além de Nino, ficam por conta do zagueiro Rodrigo Becão e do volante Edson, que ainda cumprem suspensão pelo envolvimento na briga no Ba-Vi do Barradão, na primeira fase, e também do atacante Kayke, que sentiu dor no tornozelo. Confira a lista completa de relacionados:

Goleiros: Douglas, Anderson e Rafael Santos;

Laterais: João Pedro, João Pedro Ribeiro, Léo e Mena;

Zagueiros: Lucas Fonseca, Tiago, Everson e Douglas Grolli;

Volantes: Elton, Gregore, Luís Fernando e Nilton;

Meias: Marco Antônio, Vinícius, Zé Rafael, Allione e Régis;

Atacantes: Edigar Junio, Elber e Júnior Brumado.