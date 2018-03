Semana do Consumidor tem descontos, mas clientes devem ter cuidado na hora de comprar

Consumidores devem ficar atentos às fraudes e irregularidades. Veja dicas

A felicidade de comprar mais barato durante um período de promoção, como o Dia do Consumidor, comemorado nesta quinta-feira (15), pode se tornar uma dor de cabeça, como explica Leandro Neves, advogado especialista em contrato de consumo. "O Código de Defesa do Consumidor, apesar de ser muito protetivo, ele não garante a troca imediata do produto que por acaso tenha apresentado defeito, então é necessário que ele aja corretamente no momento da compra", exemplifica o especialista.

Leandro explica que, antes de mais nada, o comprador deve conhecer a procedência do produto que está sendo comercializado, além da confiabilidade da empresa que está vendendo. Segundo o advogado, uma das irregularidades mais comuns cometidas por esses estabelecimentos é a falta de exposição de toda a informação. "Você faz publicidade de uma forma capciosa pra que o consumidor ache que está comprando o produto de uma forma, mas, na verdade, existem cláusulas escondidas no contrato que mudam a natureza do negócio", comenta.

Outra irregularidade muito comum ocorrida durante eventos como a Semana do Consumidor é a "maquiagem de preço". De acordo com Leandro, as empresas aumentam um pouco o valor dos produtos que sobraram no estoque logo após eventos de grande consumo, como o Dia das Mães ou Natal, e depois de algumas semanas faz um desconto em cima do valor elevado. "Você abaixa o preço 2,3% informando que abaixou 10%. O verão, normalmente, já é um evento de aquecimento de consumo. A cidade tá cheia, muitos turistas, as pessoas de férias...", afirma.

O especialista explica que a penalidade para essas ocorrências varia desde a advertência, a multa, apreensão de produtos, interdição do estabelecimento ou, em alguns casos, contrapropaganda.

Procure ajuda

O consumidor que se sentir lesado por algum motivo durante a compra de um produto pode procurar auxílio na Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) e nas unidades do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de seu município.

Adriana Menezes, diretora de Atendimento e Orientação ao Consumidor do Procon, explica que o comprador lesado deve se dirigir às unidades do órgão portando comprovante de residência e identidade, além dos documentos referentes à compra do produto, como nota fiscal, recibo ou fatura. No caso das compras pela internet, o consumidor deve levar toda a transação, a exemplo da página que informa o número do pedido.

De acordo com Adriana, dependendo da empresa onde o consumidor comprou o produto, ele pode ter três tipos de atendimento: o preliminar, a Carta de Informações Preliminares (CIP) e o processo administrativo.

"O primeiro é o contato telefônico com essas empresas. O problema é resolvido por ligação e a resposta é imediata. No caso da CIP, enviamos por e-mail o relato do consumidor, e a empresa tem até 10 dias para resolver. No processo administrativo, nós notificamos a empresa para uma audiência de conciliação com um intermediador do Procon", explica a diretora.

Caso o problema não seja resolvido, o cliente é orientado a entrar com uma ação judicial nos Juizados Especiais de Defesa do Consumidor ou Varas de Consumo, que ocorre paralelamente ao processo administrativo do Procon. "A empresa é incluída no cadastro de reclamações fundamentadas e posteriormente ela pode ser aplicada a penalidade, o valor pode variar de R$ 400 a mais de R$ 6 milhões", afirma.

O Procon-BA realiza até a próxima sexta-feira (16) o Mutirão de Atendimento. Serviço gratuito será na Rua Carlos Gomes, na sede central da Superintendência das 8h às 17h. Além do mutirão, também será realizada uma campanha educativa para distribuir exemplares do Código de Defesa do Consumidor a cada cidadão que for atendido em um dos 17 postos de atendimentos da Bahia.

Mas pode aproveitar

A Semana do Consumidor pode ser muito útil se o consumidor seguir as recomendações dos especialistas. Diversas lojas e shoppings inteiros já começaram a entrar em promoção para comemorar a semana.

O Outlet Premium distribuirá cupons de descontos entre quinta-feira (15) e sábado (17). Os benefícios estarão disponíveis no SAC do empreendimento, localizado no Bloco 3A. O horário de funcionamento é das 9h, às 21h. As ofertas e descontos chegam até 30% e cada loja fará um tipo de promoção diferente.

O Salvador Norte Shopping vai promover uma ação no mall. Os visitantes poderão tirar fotos na poltrona e com uma coroa, no piso L2, próximo à Riachuelo. Durante a data, a Óticas Diniz do empreendimento vai realizar uma disputa de likes das 12h às 18h. Os dez primeiros consumidores que atingirem cem curtidas na foto do Instagram recebem um óculos de sol de presente. Para participar é necessário ter o perfil aberto e compartilhar a imagem usando #ÓticasDinizSNS.Já os clientes do Salvador Shopping receberão presentes ao entrarem nos elevadores do centro de compras. A ação será registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais do shopping.

Foi montado no Shopping Paralela um circuito de atividades recreativas, composta por piscina de bolinhas, tobogã, cama elástica, escorregador inflável e descida no barco. A atração segue até o domingo (18), na Praça de Eventos Frontal do Shopping, no piso L.

O cliente das Casas Bahia que comprar um item ganha outro. São kits com diversas categorias de produtos baseados nas buscas dos consumidores. No site, na compra de um item, por mais R$0,01, o cliente leva outro produto já selecionado.

Nas redes sociais da empresa, também serão publicadas histórias de clientes da marca. "As histórias foram identificadas por meio de pesquisas em lojas, atendimento ao cliente, CRM e redes sociais da Casas Bahia e trazem, de formas diferentes, a importância da empresa como agente transformadora ou como uma parceira na conquista de um sonho dos nossos clientes”, explica Othon Vela, Diretor de Marketing da Via Varejo.

Os sites das lojas Americanas, Submarino e Shoptime terão ofertas de até 80% de desconto, mais 12% no boleto.