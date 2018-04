Semana do M² será em maio 

Por Flávio Oliveira *

A Semana do M², um doas maiores eventos de venda de imóveis da Bahia, deve acontecer a partir e 7 de maio. A previsão é do presidente da Associação dos Dirigentes as Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-Ba), Cláudio Cunha. Tradicionalmente, o evento se realiza no estandes de vendas das construtoras, mas nese ano será constru[ido um ambiente de negócios em plataforma 100% digital por meio do site que está sendo montado exclusivamente para a campanha. De acordo com Cunha, um dos objetivos por trás da novidade é alcançar também o consumidor do interior do estado. “Entre 2016 e 2017, o volume de lançamentos diminuiu em Salvador por conta da disponibilidade de estoque, em contrapartida as construtoras investiram muito no interior. Então queremos que a população dessas regiões também tenham acesso à campanha”, justifica. Por outro lado, o site, que oferecerá filtros e ferramentas para o cliente encontrar o imóvel mais adequado ao seu interesse e condição de investimento, permanecerá no ar mesmo ao fim do evento, servindo como um catálogo online para o público durante todo o ano.

Expectativas

O presidente da Ademi-Ba não adiantou as ofertas (desconto, pisos e armários ou ITIV grátis, por exemplo) que devem fazer parte da campanha. Mas, na mesma entrevista, revelou que até o momento 23 construtoras e incorporadoras já confirmaram participação na Semana do M². A expectativa da Ademi-Ba é de que a campanha oferte mais de 3 mil imóveis, movimentando mais de R$ 10 milhões em negócios.





12% querem mudar em até 6 meses

Recente pesquisa da Kantar/Ibope Media – contratada pela Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP) – detectou que 12% dos moradores de Salvador e das cidades da sua região metropolitana pretendem comprar um imóvel nos próximos seis meses. Deste grupo, 37% residem hoje em unidades alugadas e 63% em imóvel próprio. Ainda segundo a pesquisa, no momento de fechar negócio para a compra ou aluguel de um lugar para morar, o que o consumidor soteropolitano mais leva em conta é o preço (29%), em seguida aparecem proximidade do local de interesse (trabalho ou escola), com 23%; proximidade do centro da cidade, com 16%; e se o imóvel é novo, com 14%. Por fim, o levantamento indica que ao longo de 2017, o setor do mercado imobiliário movimentou o equivalente a R$ 23,2 milhões em compra de espaços publicitários, sendo distribuídos da seguinte forma: 43% para TV; 35% para jornal impresso; 14% para rádio. Outro dado que chama atenção é o de que 73% dos habitantes de Salvador e região metropolitana já moram em imóvel próprio. Não foi informado o número de entrevistas realizadas para a pesquisa.



Startup defende condutores

O aumento no número de radares e do valor das multas (66% em dois anos) fez crescer a demanda por advogados que atuam na área do Direito de Trânsito. Cenário que motivou a criação da startup baiana defesaserecursos.com.br , que, inclusive, está com processo de seleção de novos advogados aberto em todo o Brasil. A ideia é acelerar a defesa do condutor, impedindo cobranças judicias e a pontuação negativa na carteira. O cidadão precisa entrar na plataforma e informar os dados da infração, do condutor e do veículo, gerando subsídios para que o advogado gere uma defesa pronta para ser impressa, assinada e enviada ao órgão de trânsito competente. A legislação aponta que a defesa, logo após apresentada, pode ter como efeito a suspensão da cobrança da multa e dos pontos na habilitação até o julgamento da questão. “Outra razão importante para recorrer é que a penalidade só será imposta após o julgamento em todas as instâncias. O serviço se pauta no direito do condutor de ter seus argumentos analisados. A proposta é unir o conhecimento dos advogados com a alta tecnologia de nossa plataforma”, diz Albert Moreira, um dos sócios da startup. A Defesa e Recursos já tem parceiras com empresas de transporte de passageiros, a exemplo da Cabfy, que atua nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte.





Rodada de negócios do audiovisual

Já estão abertas as inscrições para a rodada de negócios do NordesteLab 2018, que acontecerá de 29 de maio a 01 de junho, no Goethe Institut Salvador, no Corredor da Vitória. A rodada reúne produtores e exibidores de conteúdo audiovisual, um mercado em crescimento em todo o Brasil devido à lei que obriga a exibição de produções nacionais (documentários e ficção) em canais de TV por assinatura, inclusive em horário nobre. No ano passado, segundo a organizão do evento, foram gerados R$ 24,5 milhões em negócios. Segundo o SEBRAE/BA, parceiro e auditor na atividade, o montante pode ter chegado a R$ 64.9 milhões através de projetos apresentados durante o evento mas com contratos fechados ao longo do ano. Para este ano já estão confirmados a participação dos canais FOX, GNT, Mais Globosat, Curta!, A&E, Canal Futura, Cine Brasil TV, BOX Brasil, TV RáTimBum, Rede Bahia, TV Aratu, Band Bahia, Turner, O2 Play e Canal Brasil. Inscrições e maiores informações no site www.nordestelab.com.br .



TIM Empresas

A operadora de telefonia celular TIM está reposicionando a sua marca TIM Empresas como forma de se aproximar mais de pequenos e médios negócios. Entre as novidades está a possibilidade de contratação de serviços avulsos e o apoio para a digitalização das operações dos empreendimentos. E para se tornar mais competitiva, os preços vão variar entre as diferentes regiões do país. Ao contratar a operadora, o cliente pessoa jurídica terá descontos especiais para criar um site e uma loja virtual no hospedado no UOL – um dos maiores portais de internet do Brasil -, além de cursos de empreendedorismo e finanças.



FIQUE POR DENTRO

Empreendedorismo imobiliário – O engenheiro civil e incorporador Renato Arléo lança seu livro Construindo Para Vender – Guia prático para empreendedores depois de amanhã (19/4) na Livraria Cultura (Salvador Shopping, 2° piso). Como um manual de consulta, a obra destrincha a incorporação imobiliária, segmento da construção civil que se caracteriza pela venda de empreendimentos residenciais ou comerciais antes ou durante a sua construção. Segundo ele, Empreender no ramo imobiliário pode ser bastante lucrativo, sobretudo quando o cenário, garante, aponta um crescimento de 10% em 2018.

Gestão cultural – O crescimento da economia criativa exige uma profissionalização cada vez maior dos quadros que atuam no setor. Com o intuito de levar uma visão prática e profissional da função do produtor, o Centro Cultural Ensaio está com inscrições abertas para a Oficina de produção e introdução a gestão de projetos culturais. O curso, ministrado pelo diretor Fábio Tavares, acontece na Sede do CCE (Av. Leovigildo Filgueiras nº 58 – Garcia). Maiores informações no site: www.centroculturalensaio.com



Aplicativo - De olho na expansão contínua do universo digital, a Rede Game Station – que tem parques em shoppings de Salvador - lança, em parceria com a Manifesto Games, o aplicativo de jogos educativos Mundo Game Station.Criado para fomentar o uso consciente e saudável da tecnologia no desenvolvimento de habilidades de raciocínio, associação e aprendizado de forma lúdica, o app é gratuito e disponível para as plataformas Android e iOS. Neste momento são quatro jogos, número que dev aumentar até o final do ano.

Apple Pay - O Pão de Açúcar é a primeira rede varejista do país a aceitar o Apple Pay como meio de pagamento. A funcionalidade chegou ao Brasil em uma parceria exclusiva da Apple com o Itaú Unibanco. Para marcar o início da operação nas lojas da rede de todo o Brasil, incluindo as duas de Salvador, os clientes do banco que participam do programa de fidelidade Pão de Açúcar Mais e utilizarem o meio de pagamento até o dia 4 de julho ganham uma sacola reciclável na primeira compra acima de R$ 50.

Soja – O clima favorável e os primeiros números da colheita estão animando os produtores de soja do Oeste da Bahia. De acordo com dados do 2º levantamento do Conselho Técnico da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), a produtividade média desta safra está na casa de 62 sacas por hectare, um aumento de 11% em relação ao primeiro prognóstico divulgado em janeiro, quando eram previstas 56 sacas do grão em cada hectare.





*Editor de Economia e Negócios