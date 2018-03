Semana Santa: com intensa procura, Ferry está saindo de hora em hora

Movimento ainda era tranquilo nas rodovias, na saída de Salvador, nesta quinta

A procura por passagens no terminal do Ferry Boat, em Salvador, nesta quinta-feira (29) de pré-feriado de Semana Santa, é intensa. De acordo com a Internacional Travessias, administradora do sistema, cinco embarcações estão em operação, prontas para rodar durante 24 horas até esta sexta-feira, com saída a cada uma hora.

Ainda segundo a administração, o movimento para carros no terminal de São Joaquim registra tempo médio de espera de mais de duas horas e meia. Já para pedestres, o embarque é feito dentro do tempo de saída de cada embarcação. Também foram disponibilizadas saídas extras, sempre que a demanda aumentar, até segunda-feira (2).

Na volta para casa, o terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, também vai funcionar 24h, de domingo (1º) para segunda.

A Internacional Travessias espera receber entre os dois terminais mais de 14 mil veículos e mais de 99 mil passageiros, mesmo volume no mesmo período do ano passado.

Estarão disponíveis as embarcações: Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Juracy Magalhães Júnior, Rio Paraguaçu e Ivete Sangalo. A administradora do sistema informou que durante a operação podem ocorrer intervalos para manutenção obrigatória.

Principais rodovias

Diferente do que se encontra nas águas, o movimento nas principais rodovias, na saída de Salvador, é tranquilo. De acordo com a concessionária Via Bahia, responsável pela BR-324, o fluxo nos dois sentidos é tranquilo. Segundo a assessoria da empresa, esse tipo de movimento é o esperado para o feriado de Semana Santa.

A concessionária Litoral Norte, administradora da BA-099, informou que o fluxo de saída da capital baiana neste pré-feriado também é tranquilo. Na manhã desta quinta, o fluxo era um pouco maior.

Segundo a Bahia Norte, a mesma tranquilidade é vista nas BA-526 e BA-093.

Rodoviária

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) informou o movimento de saída de passageiros no terminal rodoviário pela manhã foi grande, mas à tarde foi regular.

O órgão espera que a partir de 17h30 o fluxo de pessoas volte a ficar intenso, com cerca de 100 horários de embarque até 23h30.

Ainda de acordo com a Agerba, foram disponibilizados 300 horários extras para o recesso, além dos 540 habituais. As empresas de ônibus já estão protocolando novos horários.

O terminal rodoviário deve receber durante esses três dias de recesso 90 mil pessoas. Os destinos mais procurados por esses passageiros são: Extremo Sul do estado, Sul, cidades do Recôncavo, Região Metropolitana e Barreiras.

Segurança

A partir desta quinta começa a Operação Círio Pascal nas rodovias estaduais, da Polícia Militar, através do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e as Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário (CIPRv). O objetivo é intensificar o policiamento ostensivo, realizar ações educativas e de fiscalização.

Durante a operação, que segue até a segunda (2), a PM vai realizar as ações com o uso de carros, motocicletas e caminhão de guincho, radares móveis em pontos estratégicos para fiscalizar o excesso de velocidade da via e etilômetros com o objetivo de reduzir o número de acidentes relacionados ao consumo de bebida alcoólica associada à direção.

A Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal (PRF) também iniciou uma operação especial para o recesso. Batizada de Semana Santa, ela segue até as 23h50 de domingo (1º) e tem como objetivo oferecer reforço concentrado no policiamento preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes e de criminalidade.

Para a esta edição da operação, a PRF terá reforço no policiamento com Grupos de Operações Especiais, Motopoliciamento e Helicóptero: com o objetivo maior de prevenção contra acidentes de trânsito.