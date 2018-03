Semifinais do Campeonato Baiano têm datas e horários definidos

Bahia visita a Juazeirense no sábado (17), enquanto o Vitória encara o Flu de Feira no domingo (18); jogo do Bahia pelo Nordeste mudou de data

A Federação Bahiana de Futebol oficializou nesta segunda-feira (12) as datas e horários das semifinais do Campeonato Baiano, que começam já no próximo final de semana.

Bahia e Juazeirense se enfrentam no Adauto Moraes, em Juazeiro, no próximo sábado (17), pelo jogo de ida, às 18h30. A volta será no dia 25, um domingo, às 16h, na Nova. Já Vitória e Fluminense de Feira jogam no domingo (18), às 16h, no Joia da Princesa, em Feira de Santana e depois se reencontram no Barradão, no dia 24, um sábado, às 17h. As finais estão previstas para o dia 1º e 8 de abril.

Já a CBF alterou o jogo entre Botafogo-PB x Bahia pela Copa do Nordeste, que seria no dia 27 de março e passará a ser dia 29, uma quinta-feira, às 21h45, no Almeidão, em João Pessoa.