Senac-BA abre 5 mil vagas em cursos

por Lucy Barreto

O Senac-BA está com inscrições abertas para mais de 5 mil vagas em cursos voltados para inserção no mercado de trabalho nas áreas de Gestão, Beleza, Comércio, Hospitalidade, Gastronomia e Moda. Os cursos têm início em maio e junho e todas as informações estão no site www.ba.senac.br/cursos. Um dos segmentos com mais oportunidades disponíveis atualmente no Banco de Oportunidades do Senac é o de Beleza. São ao menos 82 vagas para Manicure, Cabeleireiro (58 vagas), Barbeiro (14 vagas), Maquiador (42 vagas) e Design de Sobrancelha com Henna (99 vagas).

Vagas para Médicos

A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santo Amaro, na Bahia, está selecionando médicos para atuar nas unidades de saúde locais. São três vagas para contratação de médicos clínicos. Os interessados podem entrar em contato com a administração municipal por meio dos telefones (75) 3241-2315 ou (71) 98718-5431.