Senac registra 130% de crescimento na procura por EAD técnico

Inscrições para as próximas turmas a distância estão abertas até o dia 9 de abril

É cada vez maior a busca por qualificação rápida e com flexibilidade, sobretudo diante de um mercado que exige atualização constante. A tendência se reflete nos cursos técnicos na modalidade a distância que são oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-BA). Na comparação entre os anos de 2016 e 2017, o volume de alunos matriculados mais que dobrou, com crescimento que chegou a 131,78%. De 107, o número de matriculados pulou para 248, de acordo a instituição.

“O mercado está pedindo agilidade nessa qualificação, seja para conquistar uma vaga ou manter o seu posto de trabalho”, destaca a gerente de Educação e Tecnologia do Centro de Educação Profissional Comércio do Senac-BA, Kátia Lucena.

As inscrições para as próximas turmas EAD estão abertas até o dia 9 de abril (veja a grade na tabela abaixo). Os cursos têm duração média de 1 ano e meio e comerciários contam com descontos na mensalidade de até 20%.

Segundo Kátia, a maior demanda é para a formação técnica em Transações Imobiliárias. “A parte prática é contemplada pelo estágio supervisionado. O mercado está retomando e exigindo essa maior profissionalização”.





CURSOS A DISTÂNCIA Área Carga Horária Valor total Téc. em RH 800 horas (15 meses) R$ 3.042 Téc. em Administração 1000 horas (17 meses) R$ 3.549 Téc. em Logística 800 horas (13 meses) R$ 3.042 Téc. em Transações Imobiliárias 960 horas (13 meses) R$ 3.042 Téc. em Design de interiores 800 horas (13 meses) R$ 3.870 Téc. em Programação de Jogos 1000 horas (15 meses) R$ 4.515 Téc. em Qualidade 800 horas (15 meses) R$ 3.042 Téc. em Meio Ambiente 1200 horas (20 meses) R$ 4.680 Téc. em Segurança do Trabalho 1201 horas (20 meses) R$ 4.680





Disciplina

Para a conselheira da Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed) Ivete Palange, na hora de escolher o curso, o profissional precisa ter os mesmos cuidados que teria com um curso presencial. “Não há uma diferença de certificação de cursos presenciais e a distância”.

A conselheira destaca ainda que a discriminação que os alunos de EAD sofriam no passado diminuiu muito em função das competências que deles oferecem ao mercado. “Os cursos EAD exigem estudo, dedicação, foco, disciplina e autonomia. São elementos valorizados e observados pelos recrutadores e, por isso, passaram a ser um diferencial competitivo”.