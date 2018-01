Senac tem 200 vagas gratuitas de curso para garçom

As inscrições podem ser feitas nas Unidades da Praça da Sé, Pelourinho e Casa do Comércio

Para quem está pensando em ganhar um extra no verão, o Senac está com 200 vagas em Salvador para o curso técnico gratuito de garçom, tanto no Senac Casa do Comércio como no Senac Pelourinho. Exclusivamente neste mês, as inscrições na capital podem ser feitas, presencialmente, apenas nas Unidades da Praça da Sé, Pelourinho e Casa do Comércio.

O curso aborda técnicas como: atendimento a clientes em restaurantes e bares, organização de espaços gastronômicos, além de procedimentos de higiene e segurança alimentar. É necessário participar de seleção prévia, que tem entre os pré-requisitos maior de 18 anos com Ensino Fundamental completo. O curso oferece alimentação nas aulas práticas, fardamento, transporte e material didático.

Segundo o diretor institucional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-BA), Julio Cesar Calado, a alta estação aumenta o volume de oportunidades nesta área. “No período do verão, o setor chega a gerar 20 mil novos postos de trabalho com um acréscimo médio de 30% a 40% no número de profissionais. Em alguns casos, esta demanda chega a dobrar”, destaca Calado.

Ainda de acordo com ele, o salário médio deste profissional contando com as gratificações e a depender do restaurante pode variar de R$ 1,5 mil a R$ 4 mil por mês. “O essencial é que este profissional venha com a cabeça boa, disponível a ajudar, servir, atender bem o cliente, seja proativo e esteja sempre de bom humor”, acrescenta.

Outros cursos

No total, o Senac está com 4 mil vagas divididas entre cursos, oficinas e palestras. As atividades acontecem nos meses de janeiro e fevereiro, tanto para Salvador, quanto para o interior. Há oportunidades também nos segmentos de Gastronomia, Gestão, Beleza, Hospitalidade, Moda, Saúde, Informática, Idiomas e Turismo.

No dia 5 de fevereiro estão previstas as oficinas de Unhas e Penteados para o Carnaval. A inscrição é feita mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível. A lista completa de cursos e oficinas gratuitos com seus respectivos pré-requisitos e de outros programas de qualificação com valores e forma de pagamento pode ser encontrada nas unidades do Senac, acessada no portal www.ba.senac.br/cursos ou consultada pelo Serviço de Informação Senac: (71) 3186-4000.