Senhores estagiários: contratos com maiores de 40 anos quase dobra

Aumento ocorreu nos últimos cinco anos; veja como se tornar um deles

A figura do estagiário, geralmente associada a uma pessoa jovem, sem experiência no mercado de trabalho e, obviamente cursando uma graduação, está mudando. Um levantamento realizado pelo Centro Integração Escola-Empresa (CIEE) aponta que em 5 anos o número de estagiários acima dos 40 anos aumentou em 47%.

Em 2012, o número total destes estagiários era de 8.878, em um total de 343.097 contratos feitos pelo centro. No ano passado, o número de vagas preenchidas por eles atingiu 13.088 (de um total de 373.041). A perspectiva para 2018 é superar o recorde. Apenas em janeiro deste ano o número de estagiários contratados acima dos 40 anos já alcançou 6.255 vagas. Ou seja, quase metade do número geral de contratações de 2017.

Para o gerente regional do CIEE, Alessandro Salvatore, o crescimento no número de estagiários sêniores deve-se a alguns fatores, entre eles questões pessoais, financeiras ou aposta em uma nova profissão. A capacitação escassa também influencia. “O cenário colabora para as empresas buscarem diversidade entre as idades. O objetivo é conciliar a experiência dos mais velhos, que acabam se tornando tutores dos mais novos”, explica Salvatore.

No caso do estagiário de Direito Eduardo Climaco Santana, 41 anos, o que influenciou, a princípio, foi a mudança de profissão. “Eu já era formado em economia, mas não conseguia emprego. Iniciei a nova graduação aos 39 anos. Optei por Direito por gostar de humanas, além de ver amigos atuantes da área crescendo financeiramente. Depois que iniciei o curso me apaixonei pela profissão”.

Eduardo atua na 10ª Vara de Relações de Consumo. Ele conta ainda que este é o segundo estágio que foi aprovado. O anterior, contudo, não era remunerado. O que o fez buscar outras alternativas.

A gerente de treinamento do Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube), Yolanda Brandão, acrescenta que o perfil do estagiário vem mudando também devido à maior diversidade entre estudantes universitários e à ampliação das universidades federais.

“Mesmo assim, ainda não é uma modalidade comum de contratação para essa faixa etária”, explica. Apesar disso, Yolanda interpreta o novo cenário positivamente: “É possível que esse estagiário mais velho se depare com um gestor mais novo e vice-versa. Cabe aos dois lados ter maturidade para minimizar diferenças de modo que o respeito impere”.

Para ela, os estagiários mais jovens e, especialmente, os mais velhos devem entender que a natureza do estágio é um ato educativo, supervisionado e envolvido em um ambiente de trabalho para preparação do indivíduo para o mercado, conforme descrito na Lei de Estágio.

“Apesar da taxa de aproveitamento pelas empresas ser de 60%, em muitos casos, o estagiário cria uma expectativa grande e não é contratado. É preciso estar consciente. No caso dos mais jovens, geralmente, o impacto de uma não contratação é menor – pela base financeira, de morar com os pais e por ter toda uma estrada profissional para percorrer. Nos mais velhos, em regra, a frustração pode ser muito grande porque têm uma realidade financeira diferente dos jovens, como ser responsável pelo próprio sustento”, explica.

Como se tornor um estagiário sênior

Para obter uma vaga de estagiário sênior, Luis Gustavo Copolla, superintendente do CIEE, diz que é de extrema importância manter o cadastro do banco de dados atualizado. Informações como telefone, e-mail, endereço – dando atenção ao CEP porque a partir dele o sistema seleciona aquele candidato que mora mais perto da empresa – são cruciais na hora de ser selecionado para uma entrevista.

“Muitos perdem oportunidades porque não mantêm os dados atualizados. O ideal é que a cada 6 meses o candidato cheque as informações cadastrais e inclua dados como cursos complementares, trabalho voluntário, intercâmbio, assim como sempre lembrar de alterar caso mude de endereço ou telefone”, completa Copolla.

No caso do CIEE, o cadastro é feito pelo site ciee.com.br ou de maneira presencial em qualquer unidade física da empresa. è necessário levar RG, CPF, comprovantes de matrícula e residência.

No Nube todo procedimento de inscrição é feito apenas pela internet, no site nube.com.br. Depois de cadastrado, o interssado passa a receber as vagas compatíveis com seu perfil. Também é aconselhável ao candidato realizar buscas constantes no Painel de Vagas, no endereço nube.com.br/estudantes/vagas. Isso vale para todos os estudantes, de qualquer idade. Documentos só serão necessários no momento da contratação.