Sequência de Jumanji é boa e honra o espírito do filme de 1995

Jumanji (1995) é um clássico da infância de uma geração. Por isso, quando a Sony Pictures anunciou uma sequência do filme protagonizado pelo saudoso Robbin Williams (1951-2014), não foram poucos os que torceram o nariz para a ideia.

Nick Jonas, Jack Black, Karen Gillian, Dwayne Johnson e Kevin Hart estão em Jumanji: Bem-Vindo à Selva, que já faturou US$ 380 milhões no mundo (foto/div.)

Felizmente, o longa-metragem Jumanji: Bem-Vindo à Selva mostra que a preocupação dos céticos trintões era infundada. Equilibrando aventura e comédia, a trama honra o espírito do filme original e apresenta um elenco - Jack Black, Dwayne Johnson, Kevin Hart e Karen Gillian - bem entrosado sob a direção de Jake Kasdan.

Como uma Sessão da Tarde para toda a família, Jumanji: Bem-Vindo à Selva não tem a pretensão de reinventar a roda dos filmes do gênero. Pelo contrário, o filme está cheio de situações clichês e personagens estereotipados, mas tudo com uma eficiência que garante o entretenimento cinematográfico simples a que ele se propõe.

A trama começa com o famoso tabuleiro de Jumanji sendo encontrado numa praia e um adolescente, na década de 1990, recebendo-o como presente do pai. O garoto, porém, está preocupado demais com seu novo videogame para dar atenção àquela forma antiga de diversão.

Na madrugada, o tabuleiro se transforma em um console e atrai o adolescente para dentro do jogo, literalmente. Já nos dias atuais, quatro típicos estudantes americanos - o atleta, o nerd, a garota popular e a antissocial que se esforça para ser bonita - ficam de castigo na escola, encontram Jumanji no modelo videogame e são sugados para dentro do jogo, que é uma selva, com os avatares que escolheram.

O interessante não é acompanhar somente a jornada de aventuras em uma narrativa sempre em movimento, mas a graça do desenvolvimento dos personagens com seus avatares tão diferentes de seus jogadores - e como eles tentam se adaptar a isso.

O nerd Spencer se transforma no fortão Dr. Ardente Bravestone (Dwayne Johnson, The Rock), o fortão Fridge vira Franklin Ratinho Finbar (Kevin Hart), a patricinha de Instagram Bethany é o professor Sherry Oberon (Jack Black, o melhor do elenco, impagável ao interpretar uma garota no corpo de um tiozinho baixinho e gordo) e a insegura Martha fica com o avatar Ruby Round House (Karen Gillian).

Com as temidas batidas da música de Jumanji a anunciar o perigo, cada jogador tem suas habilidades, fraquezas e também três vidas. A missão é recuperar uma esmeralda de um vilão que a roubou do lugar sagrado. Sem a esmeralda, que dá equilíbrio ao mundo do game, um poder sombrio tomou conta do lugar.

No decorrer da aventura (filmada no Havaí), os quatro encontram um outro jogador que está perdido e sem noção do tempo em que chegou ali: Alex, um piloto de avião vivido pelo cantor americano Nick Jonas, um dos Jonas Brothers, grupo teen pop de muito sucesso que ele integrou com os irmãos Kevin Jonas e Joe Jonas, entre 2005 e 2013.

O piloto Alex, aliás, seria interpretado por Tom Holland, mas o ator inglês teve que desistir do projeto por estar focado demais em Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017). Com timing para a comédia, Nick Jonas não comprometeu a troca.

Com orçamento de US$ 90 milhões, Jumanji: Bem-Vindo à Selva arrecadou US$ 169 milhões em duas semanas de exibição nos Estados Unidos e, globalmente, já faturou mais de US$ 338 milhões. Ou seja, é um sucesso.

COTAÇÃO: BOM

