Seremos duros com a Rússia até que decidam mudar comportamento, diz Casa Branca

Hoje, o governo americano anunciou novas sanções ao país, alegando interferência russa nas eleições presidenciais de 2016

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, afirmou durante coletiva de imprensa que os Estados Unidos serão duros com na Rússia "até que decidam mudar seu comportamento" e que continuarão trabalhando de forma "coordenada e próxima" com seus aliados.

Hoje, o governo americano anunciou novas sanções ao país, alegando interferência russa nas eleições presidenciais de 2016 e ataques cibernéticos que a Rússia teria feito a entidades estatais e a unidades de infraestrutura dos EUA. Cinco empresas e 19 russos terão seus bens bloqueados e serão proibidos de fazer negócios com cidadãos americanos.

Mais cedo, os EUA, juntamente com Reino Unido, França e Alemanha publicaram um comunicado conjunto sobre o caso de envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e de sua filha em solo britânico, alegando que o episódio foi um "ataque à soberania" do país. "Estamos trabalhando com o Reino Unido no caso do envenenamento do ex-espião", afirmou Sarah Sanders.

Ela, entretanto, evitou comentários sobre as investigações que apuram possível ligação da campanha de Donald Trump com os russos e, após negar mais uma vez qualquer tipo de conluio, informou aos jornalistas que perguntas sobre esse assunto deveriam ser encaminhadas à Organização Trump.